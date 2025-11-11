РЫБАЛКА о роли Шевченко на Евро-2016: «Фоменко не влиял ни на что»

Экс-защитник сборной Украины Сергей Рыбалка назвал причины провала сборной Украины на Евро-2016.

– Когда мы выходили на Евро, атмосфера в коллективе была просто космос. На тренировках все отдавались. Когда вышли на Евро, во-первых, там последний матч «Динамо» с «Шахтером», ты помнишь. Ярмола завелся, и все так пошло оно.

Убрали тренера Заварова. Уже все понимали, что Шевченко будет главным. Фоменко не влиял ни на что, потому что теорию проводил Шевченко. И как-то вся подготовка к Евро пошла так, что все не так.

Поэтому, в принципе, такой результат и вышел. Какие-то вызовы в сборную игроков, которые раньше эту путевку на поле не выгрызали, но на Евро они поехали. Искусственно не искусственно — не знаю, но в состав сразу начали ставить.

