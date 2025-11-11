Другие новости11 ноября 2025, 21:11 | Обновлено 11 ноября 2025, 21:12
ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Днепра досрочно покинул иностранный клуб
Эстонская команда «Нарва Транс» простилась с Дмитрием Бондарем
11 ноября 2025, 21:11
26-летний украинский защитник Дмитрий Бондарь официально покинул расположение эстонского клуба «Нарва Транс».
Дмитрий присоединился к команде в конце января 2025 года после трёх сезонов выступлений за литовский «Нептунас».
В общей сложности за «Нарва Транс» Бондарь провел 24 матча, в которых отдал всего одну голевую передачу.
По завершении сезона в чемпионате Эстонии «Нарва Транс» заняла среднюю позицию в таблице – пятое место и 51 очко.
