Национальная сборная Украины начала непосредственную подготовку к поединку против Франции в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Первую тренировку сине-желтые провели 11 ноября в Париже.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.

ВИДЕО. Сборная Украины готовится к матчу против Франции