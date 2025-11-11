Чемпионат мира11 ноября 2025, 21:01 |
ВИДЕО. Сборная Украины готовится к матчу против Франции
Национальная сборная Украины начала непосредственную подготовку к поединку против Франции в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Первую тренировку сине-желтые провели 11 ноября в Париже.
13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.
