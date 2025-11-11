Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины готовится к матчу против Франции
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 21:01
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

Национальная сборная Украины начала непосредственную подготовку к поединку против Франции в рамках пятого тура квалификации чемпионата мира-2026. Первую тренировку сине-желтые провели 11 ноября в Париже.

13 ноября в 21:45 по киевскому времени состоится поединок Франция – Украина. 16 ноября в 19:00 «сине-желтые» сыграют последний и, возможно, решающий поединок за попадание на ЧМ-2026 против Исландии.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу видео тренировка
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
