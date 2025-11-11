Представитель ультрас Александрии назвал причину конфликта с клубом

Представитель ультрас «Александрии» Стеф рассказал о конфликте с руководством клуба и назвал его причины.

– Ситуация следующая. Еще с 2021 года новый гендиректор Кузьменко Иван Сергеевич после передачи руководства клубом ему от отца начал вести очень странную политику относительно активных болельщиков. Начиная с 2021 года игнорирует любые предложения встреч формата «фанаты‑руководство», присылая на встречи людей, которые выполняют решения, а не принимают их (начальник службы безопасности, прессатташе и т.д.).

Еще с конца 2021 года тянется история, что за использование пиротехники от клуба было похожее обращение в полицию, где просили разобраться с фанатами и принять определенные решения и действия в сторону активных фанатов (ультрас). Вместо того чтобы выйти с нами на прямой контакт, что, собственно, мы не раз предлагали. Но та ситуация замялась, потому что в феврале 2022 началась война и то дело в полиции где‑то затерялось.

Но, опять же, за последние 4 года никакого контакта от Кузьменко. Вместо этого он позволяет в своих кругах рассказывать, что мы все быдло, алкаши, наркоманы – и еще много слов, которые я здесь не могу написать. Рассказывает, что мы все «не фанаты», хотя в нашем кругу есть люди, которые катают выезды больше лет, чем он живет на этом свете.

Что, собственно, и является одной из причин дальнейшего развития событий. По последней ситуации могу сказать, что на матче с «Эпицентром» было использовано пиротехнику. Никаких конфликтов с полицией или силовыми структурами не было, ровно до момента обращения руководства клуба к правоохранителям. Была команда «фас» от руководства клуба, а собственно от Кузьменко Ивана к полиции на задержание «всех причастных к использованию пиротехники». Снова же, вместо построения конструктива и решения этой ситуации, не вынося все это на общий обозрении. Но что делает руководство – пишет пост в своих медиаресурсах, где выставляет нас «финансовым бременем».

Более абсурдным оказалось то, что цена вопроса (штраф КДК) была в районе 600$, что выглядит очень смешно в этих масштабах. Дальше – больше: полиция начинает преследовать самых активных ультрас возле подъездов их домов и просто с улицы забирает для дачи показаний. Дальше была указка от руководителя службы безопасности (Шияненко Владимир Григорьевич) на окружение полицией сектора с активными фанатами с целью задержания всех после матча, что стало провокацией для дальнейших действий, которые вы видели на многих видео с КСК «Ника».

После матча полицией был перекрыт проход и выход между секторами 8/9, ну а дальше вы все сами видели. Фактически происходило избиение дубинками, ногами. С использованием слезоточивого газа против подростков в возрасте 15‑17 лет.

– Правильно ли я понимаю, что руководство клуба против ультрас как таковых? Или это связано исключительно со штрафами, которые клуб платит за использование фанатами пиротехники и т.д.?

– Это все связано непосредственно с личным отношением гендира Кузьменко Ивана Сергеевича к активным болельщикам. Потому что до его назначения на эту должность у нас была коммуникация и с президентом клуба, и со всеми звеньями руководства.

– То есть то, что публично клуб сейчас апеллирует к финансовым трудностям из‑за штрафов за нарушения на секторе, на самом деле не связано с деньгами, правильно понимаю?

– Ну разве 600$, которые идут в фонд UNITED24 – при том, что клуб продал в трансферное окно футболистов на 6+ млн, – могут быть бременем?! Выглядит абсурдно.

Тем более повторюсь: город маленький, где каждый знает друг друга. И никакого диалога или хотя бы предложения за последние 4 года не было. А наоборот – игнорирование инициативы наших встреч, инициатив по сотрудничеству с клубом в волонтерских мероприятиях. Руководство полностью игнорировало наши просьбы о помощи фанатам, которые воюют. Проявили интерес только отдельные футболисты и заместитель тренера, уже бывший – пан Езерский.

– Скажу еще то, что заинтересовало многих во время последнего матча. Не считаете ли, что сломанные и выброшенные на поле стулья – это было слишком со стороны ультрас?

– Нам неприятна вся эта ситуация, что сложилась. У нас не было цели, чтобы матчи останавливались. Считаем, что действия руководства привели ко всем этим событиям. Но уже не изменить тех решений, которые были приняты. Мы думаем о том, что будет дальше. Ждем адекватной реакции клуба.