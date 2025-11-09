Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ обратился в полицию из-за поведения фанатов. Хотят найти виновных
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 18:54 |
«Александрия» хочет наказать собственный ультрас

ФК Александия

Украинский клуб «Александрия» написал заявление на собственных ультрас в полицию после выездного матча 10-го тура УПЛ против «Эпицентра».

«Александрия» пожаловалась на группу болельщиков, которые не соблюдали правила и использовали запрещённые атрибуты, из-за чего КДК УАФ оштрафовал клуб.

Ультрас принял вызов со стороны клуба и опубликовал полное обращение «Александрии» с подписью исполнительного директора Дмитрия Китаева.

Заявление «Александрии» в полицию:

«24 октября 2025 года в 15:30 на КСК «Ника» в городе Александрия Кировоградской области состоялся матч 10-го тура Чемпионата Украины по футболу среди команд УПЛ сезона 2025/2026 между ФК «Александрия» и ФК «Эпицентр» (г. Каменец-Подольский).

Во время указанного матча организованная группа болельщиков ультрас ФК «Александрия», размещённая в 10-м секторе стадиона, массово использовала пиротехнические средства, что привело к временной остановке матча. Такие действия подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьёй 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

28 октября 2025 года Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ) было вынесено решение «Открыть производство по факту ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Александрия» во время матча 10-го тура Чемпионата Украины по футболу», в рамках которого к клубу будут применены дисциплинарные санкции, в частности в виде значительного штрафа, что негативно влияет на финансовую и репутационную составляющие деятельности клуба.

С учетом вышеизложенного, просим предоставить информацию:

1. Были ли установлены и привлечены к административной ответственности лица, использовавшие пиротехнические средства во время матча 24.10.2025.

2. В случае отсутствия соответствующих мер – обеспечить установление этих лиц и привлечение их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Украины.

3. Проинформировать Клуб о результатах проведенной работы для дальнейшей защиты законных интересов ФК «Александрия» в суде.

Приложение: фото и видеоматериалы с камер наблюдения.

Считать заявителем Шияненко Владимира.

С уважением, исполнительный директор – Дмитрий Китаев»

ультрас чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александрия - Полесье заявление КДК УАФ полиция
Андрей Витренко Источник
VIPsector1
Феєричні довбограї! Ви в турнірну таблицю давно заглядали? Кому ви зараз всралися з такими результатами, окрім власних ультрас? Фанати вам не такі? Для кого ви граєте? Чи вам всім похер?! Аби тільки не на фронт? 
