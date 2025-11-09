Клуб УПЛ обратился в полицию из-за поведения фанатов. Хотят найти виновных
«Александрия» хочет наказать собственный ультрас
Украинский клуб «Александрия» написал заявление на собственных ультрас в полицию после выездного матча 10-го тура УПЛ против «Эпицентра».
«Александрия» пожаловалась на группу болельщиков, которые не соблюдали правила и использовали запрещённые атрибуты, из-за чего КДК УАФ оштрафовал клуб.
Ультрас принял вызов со стороны клуба и опубликовал полное обращение «Александрии» с подписью исполнительного директора Дмитрия Китаева.
Заявление «Александрии» в полицию:
«24 октября 2025 года в 15:30 на КСК «Ника» в городе Александрия Кировоградской области состоялся матч 10-го тура Чемпионата Украины по футболу среди команд УПЛ сезона 2025/2026 между ФК «Александрия» и ФК «Эпицентр» (г. Каменец-Подольский).
Во время указанного матча организованная группа болельщиков ультрас ФК «Александрия», размещённая в 10-м секторе стадиона, массово использовала пиротехнические средства, что привело к временной остановке матча. Такие действия подпадают под признаки правонарушения, предусмотренного статьёй 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
28 октября 2025 года Контрольно-дисциплинарным комитетом Украинской ассоциации футбола (УАФ) было вынесено решение «Открыть производство по факту ненадлежащего поведения болельщиков ФК «Александрия» во время матча 10-го тура Чемпионата Украины по футболу», в рамках которого к клубу будут применены дисциплинарные санкции, в частности в виде значительного штрафа, что негативно влияет на финансовую и репутационную составляющие деятельности клуба.
С учетом вышеизложенного, просим предоставить информацию:
1. Были ли установлены и привлечены к административной ответственности лица, использовавшие пиротехнические средства во время матча 24.10.2025.
2. В случае отсутствия соответствующих мер – обеспечить установление этих лиц и привлечение их к ответственности в соответствии с требованиями законодательства Украины.
3. Проинформировать Клуб о результатах проведенной работы для дальнейшей защиты законных интересов ФК «Александрия» в суде.
Приложение: фото и видеоматериалы с камер наблюдения.
Считать заявителем Шияненко Владимира.
С уважением, исполнительный директор – Дмитрий Китаев»
