Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии
Кьеза сказал Гаттузо, что сейчас не готов играть
Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, что вызвал вингера Ливерпуля Федерико Кьезу на решающий матчи отбора ЧМ-2026, однако игрок не захотел приехать в команду, так как считает, что находится в плохой форме.
«Я поговорил с Кьезой, он не приедет в сборную. Приходится уважать решения игрока. Больше не хочу обсуждать эту тему», – сказал Гаттузо.
Кьеза после перехода в Ливерпуль не стал игроком основы, однако забивал после выходов на замену. У Федерико 2 гола и 3 ассиста.
Сборная Италии, скорее всего, займет в группе отбор ЧМ-2026 второе место и будет пробиваться на турнир через плей-офф.
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Норвегия
|6
|6
|0
|0
|29 - 3
|13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Норвегия 3:0 Италия25.03.25 Израиль 2:4 Норвегия
|18
|2
|Италия
|6
|5
|0
|1
|18 - 8
|13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Эстония 1:3 Италия08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Италия 2:0 Молдова
|15
|3
|Израиль
|7
|3
|0
|4
|15 - 19
|16.11.25 21:45 Израиль - Молдова14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Молдова 0:4 Израиль06.06.25 Эстония 1:3 Израиль
|9
|4
|Эстония
|7
|1
|1
|5
|7 - 17
|13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония14.10.25 Эстония 1:1 Молдова11.10.25 Эстония 1:3 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Эстония 1:3 Израиль
|4
|5
|Молдова
|6
|0
|1
|5
|4 - 26
|13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Эстония 1:1 Молдова09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова05.09.25 Молдова 0:4 Израиль09.06.25 Италия 2:0 Молдова25.03.25 Молдова 2:3 Эстония
|1
