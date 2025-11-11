Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии
Чемпионат мира
11 ноября 2025, 18:25 | Обновлено 11 ноября 2025, 18:48
Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии

Кьеза сказал Гаттузо, что сейчас не готов играть

11 ноября 2025, 18:25 | Обновлено 11 ноября 2025, 18:48
Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, что вызвал вингера Ливерпуля Федерико Кьезу на решающий матчи отбора ЧМ-2026, однако игрок не захотел приехать в команду, так как считает, что находится в плохой форме.

«Я поговорил с Кьезой, он не приедет в сборную. Приходится уважать решения игрока. Больше не хочу обсуждать эту тему», – сказал Гаттузо.

Кьеза после перехода в Ливерпуль не стал игроком основы, однако забивал после выходов на замену. У Федерико 2 гола и 3 ассиста.

Сборная Италии, скорее всего, займет в группе отбор ЧМ-2026 второе место и будет пробиваться на турнир через плей-офф.

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Норвегия 6 6 0 0 29 - 3 13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Норвегия 3:0 Италия25.03.25 Израиль 2:4 Норвегия 18
2 Италия 6 5 0 1 18 - 8 13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Эстония 1:3 Италия08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Италия 2:0 Молдова 15
3 Израиль 7 3 0 4 15 - 19 16.11.25 21:45 Израиль - Молдова14.10.25 Италия 3:0 Израиль11.10.25 Норвегия 5:0 Израиль08.09.25 Израиль 4:5 Италия05.09.25 Молдова 0:4 Израиль06.06.25 Эстония 1:3 Израиль 9
4 Эстония 7 1 1 5 7 - 17 13.11.25 19:00 Норвегия - Эстония14.10.25 Эстония 1:1 Молдова11.10.25 Эстония 1:3 Италия05.09.25 Италия 5:0 Эстония09.06.25 Эстония 0:1 Норвегия06.06.25 Эстония 1:3 Израиль 4
5 Молдова 6 0 1 5 4 - 26 13.11.25 21:45 Молдова - Италия14.10.25 Эстония 1:1 Молдова09.09.25 Норвегия 11:1 Молдова05.09.25 Молдова 0:4 Израиль09.06.25 Италия 2:0 Молдова25.03.25 Молдова 2:3 Эстония 1
Полная таблица

Перець
Зато чесно  і без  полірування лавки
