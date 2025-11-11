Игрок Ливерпуля отказался приехать в состав сборной Италии

Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо рассказал, что вызвал вингера Ливерпуля Федерико Кьезу на решающий матчи отбора ЧМ-2026, однако игрок не захотел приехать в команду, так как считает, что находится в плохой форме.

«Я поговорил с Кьезой, он не приедет в сборную. Приходится уважать решения игрока. Больше не хочу обсуждать эту тему», – сказал Гаттузо.

Кьеза после перехода в Ливерпуль не стал игроком основы, однако забивал после выходов на замену. У Федерико 2 гола и 3 ассиста.

Сборная Италии, скорее всего, займет в группе отбор ЧМ-2026 второе место и будет пробиваться на турнир через плей-офф.