ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус

Итальянская «Аталанта» официально объявила о назначении Раффаэле Палладино на должность главного тренера первой команды клуба.

Контракт с 41-летним специалистом подписан до окончания сезона 2026/27.

Предыдущим тренером «Аталанты» был хорват Иван Юрич, который летом 2025 года сменил на этом посту легендарного Джан Пьеро Гасперини, но не сумел продержаться у руля команды больше 15 матчей.

На данный момент «Аталанта» идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 11 матчах чемпионата Италии.

Ранее Раффаэле Палладино назывался претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».