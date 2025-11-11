ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Раффаэле Палладино возглавил бергамасков
Итальянская «Аталанта» официально объявила о назначении Раффаэле Палладино на должность главного тренера первой команды клуба.
Контракт с 41-летним специалистом подписан до окончания сезона 2026/27.
Предыдущим тренером «Аталанты» был хорват Иван Юрич, который летом 2025 года сменил на этом посту легендарного Джан Пьеро Гасперини, но не сумел продержаться у руля команды больше 15 матчей.
На данный момент «Аталанта» идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 11 матчах чемпионата Италии.
Ранее Раффаэле Палладино назывался претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».
Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 11, 2025
🔗👉 https://t.co/CfXkf7bz61@NBFootball | #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/DZ20nSYfsU
