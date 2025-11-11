Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
Италия
11 ноября 2025, 16:20 |
381
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус

Раффаэле Палладино возглавил бергамасков

11 ноября 2025, 16:20 |
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта нашла замену Юричу. Его сватали в Ювентус
ФК Аталанта

Итальянская «Аталанта» официально объявила о назначении Раффаэле Палладино на должность главного тренера первой команды клуба.

Контракт с 41-летним специалистом подписан до окончания сезона 2026/27.

Предыдущим тренером «Аталанты» был хорват Иван Юрич, который летом 2025 года сменил на этом посту легендарного Джан Пьеро Гасперини, но не сумел продержаться у руля команды больше 15 матчей.

На данный момент «Аталанта» идет на 13-м месте в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков в 11 матчах чемпионата Италии.

Ранее Раффаэле Палладино назывался претендентом на пост главного тренера «Ювентуса».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус назвал нового генерального исполнительного директора
Милан в восторге. Клуб готов продлить контракт 40-летнего Модрича
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды
Раффаэле Палладино Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A назначение тренера
Дмитрий Вус Источник: ФК Аталанта Бергамо
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Футбол | 11 ноября 2025, 04:45 5
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений
Клуб УПЛ обратился в УАФ. Требует объяснений

Рух недоволен судейством

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 18:46 33
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет просмотр в киевском клубе до конца декабря

Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Футбол | 10.11.2025, 21:27
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Один забьем. Отечественные специалисты вынесли вердикт сборной Украины
Футбол | 11.11.2025, 16:30
Один забьем. Отечественные специалисты вынесли вердикт сборной Украины
Один забьем. Отечественные специалисты вынесли вердикт сборной Украины
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Война | 11.11.2025, 14:26
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Забарный принял участие в сборе на уничтожение шахедов. Его цель – ₴1 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 4
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
Владислав ЛУПАШКО: «Меня не пускали в раздевалку. Такого еще не видел»
11.11.2025, 07:22 3
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
10.11.2025, 04:42 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
11.11.2025, 06:50 15
Бокс
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
В WADA выступили с заявлением по допинговому делу Мудрика
11.11.2025, 08:15 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем