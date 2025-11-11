Бавария не выиграет требл в сезоне 2025/26. 7 причин почему

После серии побед «Баварии» в начале сезона многие все равно не были готовы признать, что немецкая команда – лучшая в мире. Потому что соперники – слишком простые, а вот эти «Боруссия» и «Челси» – не показатель. Что ж, «Бавария» дождалась: сыграла с «ПСЖ». И победила даже его (2:1). Не без проблем, но продемонстрировав чемпионское качество игры. Если бы не удаление в первом тайме, команда замахнулась бы на разгром действующего чемпиона Европы. Пожалуй, тогда-то все вопросы и отпали. «Бавария» – лучшая. Как минимум на следующие несколько недель, пока не сыграет против «Арсенала». А через несколько дней после топ-перформанса в ЛЧ эта лучшая команда вышла на поле в Бундеслиге и потеряла очки против далеко не лучшего «Униона» (2:2). Главная причина – нехватка сил. Футболисты не могли бегать как обычно. Серия из 16 побед во всех турнирах подряд прервана.

Не повод для критики, но первый тревожный звоночек. Даже эта «Бавария» может терять очки и быть уязвимой при определенных условиях. Сегодня поговорим именно об этих условиях. Почему один из главных фаворитов на требл в сезоне 25/26, очень вероятно, останется по его итогам без максимального количества трофеев?

Нет скамейки запасных

У «Баварии» самый высокий процент владения мячом в чемпионате Германии. Официальный сайт Бундеслиги сообщает, что 60%, ближайшие преследователи – «Штутгарт» и «Байер», у которых по 57%. После этого сразу открываем другую статистику – километров пробега. И «Байер», и «Штутгарт» вне топ-12, потому что вроде бы очевидно: если владеешь круглым, то можно бегать меньше. Логично? Логично. Но здесь «Бавария» в топ-2. Мюнхенцы за матч в среднем наматывают на 3 км больше «Штутгарта» и на 4 больше «Байера». «Хоффенхайм», чтобы быть лучшим по показателю, находится вне топ-6 лучших по проценту владения. Суммируем: «Бавария» играет в футбол с мячом, но при этом бегает больше клубов, которые его почти не видят. В лиге, где много чистого игрового времени и в среднем больший пробег, чем в некоторых других топ-чемпионатах.

Играешь вот так – устаешь. И потом происходит такой матч с «Унионом», где просто не хватает сил. Когда нужно ускориться, не ускоряешься. Причем еще с начала второго тайма, а не на последних минутах. Причина? Отсутствие достойной скамейки запасных. Пожалуй, лучший вариант там среди футболистов атаки – Джексон, который пока почти не забивает за «Баварию». Еще варианты – Бишоф и Карл, которые вообще не про гарантии и не провели на взрослом уровне, пожалуй, даже 3 действительно сильных матча за карьеру. Компани, может, и хотел бы выпустить на «Унион» запасных, но те могли бы не справиться. И все не списать на травмы, потому что в лазарете только Мусиала и Дэвис. Если бы был здоров Джамал, на скамейке оказался бы Гнабри – уже лучше, но в прошлом сезоне Серж был №12 в команде по среднему баллу. Хуже Дайера. Такой себе суперсаб.

В «Манчестер Сити» на скамейке запасных в эти выходные начинали Савио и Мармуш. Ок, там шейхи. В «Реале» – Родриго. Хорошо, «Реал» также богаче. Вот у «Барселоны» проблемы с деньгами. Когда все будут здоровы, то на скамейке окажутся Торрес, Решфорд и Ольмо/Фермин. А еще у нее 3 вратаря высокого уровня – на 2 больше, чем у «Баварии». Почему состав «Баварии» – меньше, а скамейка – слабее? Пройти сезон без травм невозможно. А даже если реально – точно не с самым интенсивным футболом в стране. Футболисты будут уставать, а их никто не сможет заменить. «Интер» из-за усталости в конце прошлого сезона за месяц проиграл 3 трофея. А конкретно «Бавария» годами вылетает из ЛЧ из-за кучи травм. Буквально каждый год. Всегда кто-то недоступен, а потом «не повезло». Нет, просто не подготовились.

Этой весной не играли с «Интером» Мусиала, Коман, Упамекано, Павлович, Нойер, Дэвис. Что сделала «Бавария», чтобы не оказаться в такой ситуации, когда не хватает футболистов, снова? Ну, взяла Диаса и Джексона. Но отпустила Мюллера, Комана и Сане. Как будто что-то не то и не так. Что будет делать «Бавария», если потеряет Кейна? А если Олисе? А как без Диаса жить? А без двух из названных? Это возможно. Особенно когда они постоянно в игре. Если «Бавария» потеряет кого-то важного, то будут играть Джексон, Карл и Бишоф. У других команд есть хоть какие-то достойные альтернативы. У некоторых, типа «Арсенала», по 2-3 игрока на каждой позиции. Даже если «Бавария» не богаче всех в мире (хотя вроде бы каждый год боссы публикуют отчеты о сумасшедших заработках), то ее комплектация состава – вообще на уровне клубов второго эшелона.

При нынешней интенсивности футбола «Бавария» перестанет бежать весной от усталости. В лучшем случае. В худшем потеряет нескольких важных футболистов из-за травм. С Карлом и Бишофом в основе требл не выиграть.

Команда крайне предсказуема

Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани выпускает на поле лидеров атаки – Диаса, Олисе и Кейна

Хорошо, допустим, что все остались свежими и здоровыми вплоть до решающих раундов ЛЧ. Но давайте не будем игнорировать этого слона в комнате: «Бавария» всегда одинакова. Подготовка под конкретных соперников всегда минимальная и косметическая, если вообще есть. И никаких претензий к Компани: а какие у него альтернативы? У него всего 3 центральных защитника, поэтому играть в тройку в сезоне он не может. У него 3 центральных хавбека высокого уровня, поэтому в тройку играть он не может. У него есть Кейн, который должен играть в главных матчах. То же самое с Диасом и Олисе. Поэтому тройка нападения забетонирована. Вероятно, позже – вся четверка с Мусиалой. Вопрос: а что здесь настраивать? Ты вынужден всегда выставлять одних и тех же. Играть плюс-минус одинаково, потому что чем больше звезд в составе, тем меньше пространства для творчества у тренера.

Всегда можно поставить Олисе слева, а Мусиалу на фланг, но это бесполезное использование Олисе и Мусиалы. Поэтому все на своих позициях. Давайте продолжать сравнивать. В «Арсенале» 3 опции на позиции в центре нападения, причем Мерино, Хаверц и Дьокереш дают команде разные качества впереди. Хаби с «Реалом» только на КЧМ использовал кучу разных схем и попробовал играть с тройкой. Гвардиола может выбирать справа между Шерки, Силвой и Савио, выставлять более полезного под соперника. Об Энрике, пожалуй, даже неудобно говорить. Компани максимум может сказать Диасу чаще врываться в штрафную площадь. Может поменять местами Гнабри и Олисе, чтобы второй «десятку» отыграл. Может сказать Кейну стартовать не с позиции опорника, а с левого фланга защиты. Но это все. «Бавария» всегда одинакова.

Побеждает ли при этом? Да. Но «ПСЖ» также побеждал. А потом проиграл 0:3 в финале КЧМ «Челси». Потому что Мареска подготовился. А парижане были более вариативны, чем эта «Бавария», имели больше режимов игры. Даже лучших, если те не предлагают нового, однажды «прочитывают». «Баварию» могут раскусить еще до весны.

Кубок Германии – криптонит

Когда говорим о требле, то самое сложное – всегда ЛЧ. Но сколько уже было случаев, когда клуб выигрывал ЛЧ и местный чемпионат, но из-за кубковой неудачи оставался без этого исторического достижения. «Бавария» не может выиграть КГ 5 лет подряд. В основном здесь вылетала от клубов из лиг ниже Б1, но, например, в прошлом сезоне – от «Байера» (0:1). Там помешало раннее удаление Нойера. Из года в год в немецком национальном кубке у команды что-то идет не так. Проиграть снова настолько страшно, что на матч с «Кельном» в прошлом раунде Компани выпустил всю свою основу. За эти 5 лет КГ выиграли 4 разных клуба, для каждого из них это – исторический триумф. А для «Баварии» – лишь еще одна «чашка». Даже без недооценки со стороны фаворита разница в мотивации будет весомой.

«Байер», «Боруссия» Д., «Лейпциг» и «Штутгарт» до сих пор в турнире, хотя уже 1/8 финала. Весной для какой-то из этих команд, которая дойдет в КГ далеко, сезон будет почти потерян: еврокубки завершены, в чемпионате невозможно подняться выше. И этот коллектив будет убиваться в Кубке. Против «Баварии», у которой 3 турнира. За примерами далеко ходить не надо: «Милан» выбил «Интер» из КИ весной прошлого сезона. А единственное Эль-Класико 24/25 без победы в основное время «Барселоны» – в Кубке Испании. «Кристал Пэлас» выиграл у «Ман Сити» в финале Кубка Англии после того, как бросил играть в чемпионате: там аккумулировал силы, пока «горожане» каждую неделю выкладывались на максимум. Это происходит регулярно. А у «Баварии» еще и сложные отношения с КГ. Требл может сорваться вот здесь, а не в Лиге чемпионов.

ЛЧ не выиграет сильнейший осенью

Getty Images/Global Images Ukraine

Интересная тенденция. После того, как матчей в сезоне стало так много, никто из топ-клубов не смог пройти целый год на топ-уровне. Ни один. Лучшим прошлой осенью был «Ливерпуль». А чемпион ЛЧ – «ПСЖ», который валял дурака до Нового года. До этого турнир был за «Реалом», который свое единственное поражение в сезоне потерпел осенью – а на пик вышел весной. Ранее трофей достался «Сити», который, как вы могли заметить, всегда у Пепа выходит на физический пик только в январе-феврале. Крутой «Наполи» Спалетти весной вылетел из ЛЧ от «Милана», потому что забуксовал. Недавно на весь сезон не хватило «Интера». Пожалуй, нереально в современном футболе пройти целый сезон с выступлениями на топ-уровне каждую неделю. Спад неизбежен. А пик обычно бывает только 1. Если «Бавария» играет лучше всего сейчас, то весной не будет.

Соперники по Б1 – норм

Нет, я не буду придумывать здесь интригу. «Бавария» станет чемпионом страны. Но посмотрите на турнирную таблицу. Прямо сейчас аж 4 команды без учета мюнхенцев имеют средний показатель набранных очков 2+/тур. Можно легко предположить, что за сезон хотя бы одна удержит планку и завершит чемпионат с 70+ очками. А «Бавария» в чемпионском году с Компани набрала 82. То есть при таком же темпе опередит оппонента, но не на 20+ пунктов. Видимость гонки может быть вплоть до весны. Если условный «Лейпциг» будет иметь -6 в марте, то никто не будет каждую неделю играть Бишофами и Карлами. Нет, придется выпускать Кейна, Олисе и Диаса. Иногда – перед важными матчами ЛЧ. Они будут уставать. Потом не смогут продемонстрировать 100% своих умений в важнейших поединках.

«Лейпциг» вообще без еврокубков в этом сезоне. Он свежий, а до поражения «Хоффенхайму» на выходных (1:3) терял очки только против «Боруссии» и «Баварии». Если действительно способен настолько стабильно побеждать аутсайдеров и середняков, то наберет за год много. У «Боруссии» впервые за годы прагматичный подход к матчам, поэтому даже в плохие дни – сухие победы. На дистанции это будет работать. «Штутгарт» и «Байер» всерьез не рассматриваю, но первый уже имел сезон с 73 очками в чемпионате, второй – 2 подряд с 69+. «ПСЖ» в прошлом розыгрыше ЛЧ, для сравнения, мог всегда играть запасными в лиге весной при желании, потому что у него за спиной был «Марсель», который набирал в среднем менее 2 очков/тур, а к финальному отрезку – чуть ли не по полтора. «Баварии» может быть сложнее.

В составе атаки мало победителей

В прошлом сезоне был вылет от «Интера», когда Кейн не реализовал несколько топ-шансов в первом матче, а Олисе – топ-момент во втором. Не сомневаюсь в классе этих футболистов, но что они выигрывали на протяжении карьеры? Кейн до 30+ вообще был без трофеев и с одним большим финалом. Олисе не забивал решающих голов в больших матчах. А вот решающие промахи уже были. Купили Диаса, а он до сих пор никогда не был звездой. Всегда лучший момент на последних минутах создавали для Салаха. А Диас точно не подведет, когда будет нужен, например, в полуфинале? Нойер и Киммих выигрывали с «Баварией» даже ЛЧ, вот этот дух победителей с ними – но в финале решающий удар нанесут по воротам соперника, вероятно, не они. Кто точно не подведет в апреле-мае? Кто имеет опыт, когда на него рассчитывали и он оправдал ожидания? Вот вам и проблема.

Компани не имеет опыта

Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер и Венсан Компани

Хорошо, опыт Кейна и Олисе – это одно. А что касается тренерского? У Компани за спиной 1 сезон с командой-претенденткой на победу в ЛЧ. После матча с «Унионом» появились вопросы: а вывезет ли он в ротацию в этом розыгрыше? Ситуация – тяжелая даже для опытного тренера, а Венсан в такой вообще никогда не оказывался. Его команда – один из фаворитов всех турниров, поэтому матчей будет много. Если предположить, что с этим ростером реально сохранить силы игроков до весны (я не уверен), то нет никаких гарантий, что Венсан это сделает: пока не имел таких вызовов. Прошлой весной, когда не было Мусиалы, он пробовал Геррейро «десяткой», потому что форс-мажор, и не сработало – он не эталон и не идеал, может искать и не находить, ошибаться, когда объективно тяжело. И это нормально для молодого тренера. Он должен расти вместе с командой. А точно уже вырос?

В ЛЧ в последние годы выигрывают именно те, кто вырос и имеет опыт больших побед. Предполагаю, это из-за того, что больших фаворитов теперь не 2-3, а 5-6, поэтому равных матчей на решающих этапах больше. Поэтому последний чемпион – Энрике, который до этого выигрывал требл с «Барселоной». До него успех праздновал Анчелотти – no comments. Ранее второй свой требл выиграл Пеп. Еще раз Анчелотти. Последние финалы проиграли Индзаги и Терзич – те, кто в топ-футболе оказался недавно. Тухель победил в решающем матче со второй попытки. Мы говорим о тенденции: титулы достаются командам тех наставников, которые знают, как эти титулы выигрывать. Компани не знает. На решающих этапах ему будут противостоять, кроме прочих, Гвардиола, Энрике и Флик. А точно ли он выиграет у них тренерскую дуэль с описанными выше проблемами?

Даже с учетом всего названного «Бавария» – один из главных фаворитов сезона. Однако «но» слишком много. Слишком много такого, что может пойти не так. Требл – это исключительное достижение, поэтому не выиграть его – нормально. Особенно для этой «Баварии» с ее контекстом. Вернемся к разговору о том, может ли она «пройти футбол» в сезоне, в следующем году.