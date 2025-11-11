Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Турция
11 ноября 2025, 18:35
Футболист сборной Украины был признан лучшим вингером чемпионата в Европе

Представитель «Трабзонспора» Александр Зубков стал обладателем престижной награды

Футболист сборной Украины был признан лучшим вингером чемпионата в Европе
ФК Трабзонспор. Александр Зубков

Футболист «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков был признан лучшим вингером турецкого чемпионата в 2025 году.

Во вторник, 11 ноября, состоялась престижная премия Turkuaz Medya, где специалисты отметили уверенную игру 29-летнего футболиста и его бомбардирские качества.

«Я хотел бы поблагодарить Turkuaz Medya за то, что был выбран в качестве обладателя этой награды. Я буду работать ещё усерднее, чтобы доказать, что достойный этого признания.

В этом сезоне мы, «Трабзонспор», пишем великую историю. Как команда, мы хотим достичь своих целей и порадовать наших замечательных болельщиков. Благодарю их за постоянную поддержку», – сказал Зубков.

После перехода в чемпионат Турции украинский вингер провел 32 матча в составе «бордово-синих», в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

ФОТО. Александ Зубков лучший вингер чемпионата Турции в 2025 году

чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Тытюк Источник: Günebakış Haber
