Футболист сборной Украины был признан лучшим вингером чемпионата в Европе

Футболист «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков был признан лучшим вингером турецкого чемпионата в 2025 году.

Во вторник, 11 ноября, состоялась престижная премия Turkuaz Medya, где специалисты отметили уверенную игру 29-летнего футболиста и его бомбардирские качества.

«Я хотел бы поблагодарить Turkuaz Medya за то, что был выбран в качестве обладателя этой награды. Я буду работать ещё усерднее, чтобы доказать, что достойный этого признания.

В этом сезоне мы, «Трабзонспор», пишем великую историю. Как команда, мы хотим достичь своих целей и порадовать наших замечательных болельщиков. Благодарю их за постоянную поддержку», – сказал Зубков.

После перехода в чемпионат Турции украинский вингер провел 32 матча в составе «бордово-синих», в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач.

ФОТО. Александ Зубков – лучший вингер чемпионата Турции в 2025 году