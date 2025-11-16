Экс-игрок Динамо: «Какие деньги? Команда, вероятно, снимется с чемпионата»
Сергей Рыбалка – о «Лесном»
Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка сообщил, что футбольный клуб «Лесное» вскоре снимется с чемпионата Второй лиги.
«Да, ни тренеры, ни игроки не получали ни копейки зарплаты с того момента, как клуб начал выступать во Второй лиге.
Команда, скорее всего, снимается с чемпионата. О каких деньгах здесь можно говорить? Мое дальше? Ни с кем не обсуждал это. Скажу так: есть время подумать, как и куда двигаться дальше», – сообщил Рыбалка.
Ранее Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное».
