  4. Экс-игрок Динамо: «Какие деньги? Команда, вероятно, снимется с чемпионата»
Украина. Премьер лига
16 ноября 2025, 21:59 |
Экс-игрок Динамо: «Какие деньги? Команда, вероятно, снимется с чемпионата»

Сергей Рыбалка – о «Лесном»

ФК ЛНЗ. Сергей Рыбалка

Бывший футболист киевского «Динамо» Сергей Рыбалка сообщил, что футбольный клуб «Лесное» вскоре снимется с чемпионата Второй лиги.

«Да, ни тренеры, ни игроки не получали ни копейки зарплаты с того момента, как клуб начал выступать во Второй лиге.

Команда, скорее всего, снимается с чемпионата. О каких деньгах здесь можно говорить? Мое дальше? Ни с кем не обсуждал это. Скажу так: есть время подумать, как и куда двигаться дальше», – сообщил Рыбалка.

Ранее Сергей Рыбалка сообщил, что прекращает сотрудничество с ФК «Лесное».

чемпионат Украины по футболу Сергей Рыбалка Вторая лига Украины Лесное
Дмитрий Олийченко Источник: Футбол 24
