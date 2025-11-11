Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
11 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:32
Гвардиола стал первым тренером, который одержал 700+ побед за 1000 матчей

Жозе Моуриньо и Алекс Фергюсон остались по этому показателю позади

11 ноября 2025, 01:23 | Обновлено 11 ноября 2025, 01:32
Гвардиола стал первым тренером, который одержал 700+ побед за 1000 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В матче 11-го тура АПЛ Манчестер Сити одолел Ливерпуль и отметил юбилей наставника – 1000-й матч в тренерской карьере провел Пеп Гвардиола.

Поединок завершился уверенной победой Сити со счетом 3:0. Испанский наставник Гвардиола подтвердил свой статус одного из лучших тренеров современности.

За 1000 матчей под руководством испанского специалиста его команды одержали 716 побед, 156 раз сыграли вничью и потерпели 128 поражений.

Этот показатель позволил Гвардиоле стать первым тренером в истории, который выиграл более 700 матчей в первых 1000 поединках своей карьеры.

Жозе Моуриньо из Португалии в первых 1000 матчах одержал 638 побед, а Алекс Фергюсон из Шотландии – 632.

Гвардиола провел 550 матчей как тренер Манчестер Сити, 247 – Барселоны, 161 – Баварии, 42 – Барселоны В.

Количество побед в первых 1000 матчах в статусе тренера:

  • 716 – Пеп Гвардиола (Испания)
  • 638 – Жозе Моуриньо (Португалия)
  • 632 – Алекс Фергюсон (Шотландия)

Пеп Гвардиола Ливерпуль Барселона Бавария чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити юбилей Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Алекс Фергюсон Жозе Моуриньо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
