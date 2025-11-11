Гвардиола стал первым тренером, который одержал 700+ побед за 1000 матчей

В матче 11-го тура АПЛ Манчестер Сити одолел Ливерпуль и отметил юбилей наставника – 1000-й матч в тренерской карьере провел Пеп Гвардиола.

Поединок завершился уверенной победой Сити со счетом 3:0. Испанский наставник Гвардиола подтвердил свой статус одного из лучших тренеров современности.

За 1000 матчей под руководством испанского специалиста его команды одержали 716 побед, 156 раз сыграли вничью и потерпели 128 поражений.

Этот показатель позволил Гвардиоле стать первым тренером в истории, который выиграл более 700 матчей в первых 1000 поединках своей карьеры.

Жозе Моуриньо из Португалии в первых 1000 матчах одержал 638 побед, а Алекс Фергюсон из Шотландии – 632.

Гвардиола провел 550 матчей как тренер Манчестер Сити, 247 – Барселоны, 161 – Баварии, 42 – Барселоны В.

Количество побед в первых 1000 матчах в статусе тренера: