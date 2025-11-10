Гвардиола провел 1000 матчей в статусе тренера. Статистика коуча Ман Сити

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере.

«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги, и этот поединок стал особенным для коуча горожан Пепа Гвардиолы – это был его 1000-й матч в статусе тренера.

С тех пор как в 2007 году Гвардиола начал работу во главе «Барселоны» Б, он провел 42 матча с молодежной командой каталонцев, 247 – с основным составом «Барселоны», 161 – с «Баварией» и 550 – с «Манчестер Сити».

Победа над «Ливерпулем» стала для 54-летнего испанца 716-й в тренерской карьере. Кроме того, у Гвардиолы 156 ничьих и 128 поражений в 1000 поединках.

За более чем 18 лет на тренерском мостике Пеп Гвардиола собрал невероятную коллекцию трофеев – 39 титулов. Среди них 12 чемпионских побед (3 – с «Барселоной», 3 – с «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити»), три выигрыша Лиги чемпионов, 4 трофея в Клубном чемпионате мира и 4 титула в Суперкубке Европы.

Все трофеи тренера Пепа Гвардиолы

Барселона (14)

Ла Лига (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11

Кубок Испании (2): 2008–09, 2011–12; финалист: 2010–11

Суперкубок Испании (3): 2009, 2010, 2011

Лига чемпионов УЕФА (2): 2008–09, 2010–11

Суперкубок УЕФА (2): 2009, 2011

Клубный чемпионат мира ФИФА (2): 2009, 2011

Бавария (7)

Бундеслига (3): 2013–14, 2014–15, 2015–16

Кубок Германии (2): 2013–14, 2015–16

Суперкубок УЕФА (1): 2013

Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2013

Манчестер Сити (18)

Премьер-лига (6): 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24

Кубок Англии (2): 2018–19, 2022–23; финалист: 2023–24, 2024–25

Кубок английской лиги (4): 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21

Суперкубок Англии (3): 2018, 2019, 2024

Лига чемпионов УЕФА (1): 2022–23; финалист: 2020–21

Суперкубок УЕФА (1): 2023

Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2023

Тренерская карьера Пепа Гвардиолы

1000 матчей: 716 побед, 156 ничьих, 128 поражений