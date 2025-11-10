Гвардиола провел 1000 матчей в статусе тренера. Статистика коуча Ман Сити
Ман Сити отпраздновал юбилей коуча яркой победой над Ливерпулем
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола провел 1000-й матч в тренерской карьере.
«Манчестер Сити» уверенно обыграл «Ливерпуль» (3:0) в матче 11-го тура Английской Премьер-лиги, и этот поединок стал особенным для коуча горожан Пепа Гвардиолы – это был его 1000-й матч в статусе тренера.
С тех пор как в 2007 году Гвардиола начал работу во главе «Барселоны» Б, он провел 42 матча с молодежной командой каталонцев, 247 – с основным составом «Барселоны», 161 – с «Баварией» и 550 – с «Манчестер Сити».
Победа над «Ливерпулем» стала для 54-летнего испанца 716-й в тренерской карьере. Кроме того, у Гвардиолы 156 ничьих и 128 поражений в 1000 поединках.
За более чем 18 лет на тренерском мостике Пеп Гвардиола собрал невероятную коллекцию трофеев – 39 титулов. Среди них 12 чемпионских побед (3 – с «Барселоной», 3 – с «Баварией» и 6 – с «Манчестер Сити»), три выигрыша Лиги чемпионов, 4 трофея в Клубном чемпионате мира и 4 титула в Суперкубке Европы.
Все трофеи тренера Пепа Гвардиолы
Барселона (14)
- Ла Лига (3): 2008–09, 2009–10, 2010–11
- Кубок Испании (2): 2008–09, 2011–12; финалист: 2010–11
- Суперкубок Испании (3): 2009, 2010, 2011
- Лига чемпионов УЕФА (2): 2008–09, 2010–11
- Суперкубок УЕФА (2): 2009, 2011
- Клубный чемпионат мира ФИФА (2): 2009, 2011
Бавария (7)
- Бундеслига (3): 2013–14, 2014–15, 2015–16
- Кубок Германии (2): 2013–14, 2015–16
- Суперкубок УЕФА (1): 2013
- Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2013
Манчестер Сити (18)
- Премьер-лига (6): 2017–18, 2018–19, 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2023–24
- Кубок Англии (2): 2018–19, 2022–23; финалист: 2023–24, 2024–25
- Кубок английской лиги (4): 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21
- Суперкубок Англии (3): 2018, 2019, 2024
- Лига чемпионов УЕФА (1): 2022–23; финалист: 2020–21
- Суперкубок УЕФА (1): 2023
- Клубный чемпионат мира ФИФА (1): 2023
Тренерская карьера Пепа Гвардиолы
1000 матчей: 716 побед, 156 ничьих, 128 поражений
