ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ отметил, что его 1000-й матч на тренерском скамейке вряд ли мог пройти лучше.

Эрлинг Холанд, Нико Гонсалес и Жереми Доку забили голы, и «Сити» доминировад н а «Этихаде». Гвардиола достиг четырехзначного числа матчей с тех пор, как впервые возглавил «Барселону» B в 2007 году.

За это время тренер выиграл 716 матчей и впечатляющие 40 трофеев, включая 18 титулов в течение 9,5 сезонов в «Сити».

Каталонский коуч постоянно подчеркивал, что «Ливерпуль» был самым сложным соперником в его карьере, а клуб с Энфилда – единственная команда, кроме «Сити», которая поднимала титул Премьер-лиги с момента его первой победы в сезоне 2017/18.

Размышляя о достижении этого рубежа в матче против «Ливерпуля», Гвардиола сиял «от уха до уха».

Пеп Гвардиола: «Я так благодарен игрокам, персоналу и службе поддержки за этот подарок. Мне не очень нравится говорить о себе, но 1000 матчей – это много, и то, что «Ливерпуль» значит в моей карьере, сделать это таким образом – я так горжусь. Все были на высоте, я действительно очень рад».