Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»
Англия
10 ноября 2025, 18:23 |
35
0

ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»

Коуч Ман Сити провел юбилейный поединок на тренерской скамейке

10 ноября 2025, 18:23 |
35
0
ГВАРДИОЛА – про 1000 матчей: «Горжусь отпраздновать победой над Ливерпулем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола после победы над «Ливерпулем» (3:0) в 11-м туре АПЛ отметил, что его 1000-й матч на тренерском скамейке вряд ли мог пройти лучше.

Эрлинг Холанд, Нико Гонсалес и Жереми Доку забили голы, и «Сити» доминировад н а «Этихаде». Гвардиола достиг четырехзначного числа матчей с тех пор, как впервые возглавил «Барселону» B в 2007 году.

За это время тренер выиграл 716 матчей и впечатляющие 40 трофеев, включая 18 титулов в течение 9,5 сезонов в «Сити».

Каталонский коуч постоянно подчеркивал, что «Ливерпуль» был самым сложным соперником в его карьере, а клуб с Энфилда – единственная команда, кроме «Сити», которая поднимала титул Премьер-лиги с момента его первой победы в сезоне 2017/18.

Размышляя о достижении этого рубежа в матче против «Ливерпуля», Гвардиола сиял «от уха до уха».

Пеп Гвардиола: «Я так благодарен игрокам, персоналу и службе поддержки за этот подарок. Мне не очень нравится говорить о себе, но 1000 матчей – это много, и то, что «Ливерпуль» значит в моей карьере, сделать это таким образом – я так горжусь. Все были на высоте, я действительно очень рад».

По теме:
Нико О'РАЙЛИ: «Каждый игрок Ман Сити переиграл соперника из Ливерпуля»
ГВАРДИОЛА: «Мы прессингуем высоко. Мне нравятся владение мячом и передачи»
ГВАРДИОЛА: «Три победы подряд. Это фантастическая неделя для Ман Сити»
Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Ливерпуль Пеп Гвардиола юбилей
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:47 47
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10 ноября 2025, 06:22 6
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье

Артем Легостаев выбрал бы играть за житомирский клуб

ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Футбол | 10.11.2025, 18:30
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
ФОТО. Реакция Сергея Реброва на рождение ребенка. Без слов
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10.11.2025, 08:16
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Теннис | 10.11.2025, 12:10
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Олейникова – чемпионка турнира в Аргентине. Сколько трофеев у украинки?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 2
Бокс
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 1
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 5
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 26
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
09.11.2025, 17:30 215
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем