ПОЗДЕЕВ: «Рассматривали подписание Оевуси, еще когда я в Колосе работал»

Экс-наставник Колоса Александр Поздеев выделил новичков команды из Ковалевки, с которыми хотел бы поработать:

«Мне и Юрий Климчук нравится – качественный футболист. Также назову Виктора Понедельника, он очень классно вошел и выполняет свою работу на фланге, непреклонный.

Есть Маттиас Оевуси – нападающий, которого мы еще рассматривали, когда я работал в Колосе. У него очень качественные скоростные данные, он сам по себе атлет, крепкий. Но тогда нам не удалось взять его в команду. Я думаю, что сейчас он создает очень классную конкуренцию в нападении.

У Руслана Костышина есть выбор на каждую игру, он может делать ротацию. Независимо от того, выходят ли они в основном составе или на 30 минут – они добавляют в игре».