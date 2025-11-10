Невероятный гол бисиклетой был забит в финале Канадской Премьер-лиги по футболу, где «Атлетико Оттава» встретился с «Кевалри» из Калгари.

Матч прошел несмотря на сильную метель и температуру около –8°C, а главным героем встречи стал полузащитник Атлетико Девид Родригес.

Счет в матче открыл полузащитник Кевалри Фрейзер Эйрд, реализовав пенальти на 33-й минуте. Через 7 минут Дэвид Родригес сравнял счет невероятным ударом через себя – так называемой «бисиклетой». Мяч рикошетом от каркаса залетел в ворота, и получился очень эффектный гол.

Из-за метели поле чистили каждые 15 минут, а вратари расчищали ворота лопатами. В дополнительное время Родригес оформил дубль, забив решающий гол на 107-й минуте.

Победа со счетом 2:1 принесла «Атлетико Оттава» первый в истории титул чемпиона Премьер-лиги Канады.

Канадская Премьер-лига по футболу. Финал

Атлетико Оттава – Кевалри Калгари – 2:1 (ОТ)

Голы: Девид Родригес, 40, 107 – Фрейзер Эйрд, 33 (пен)

ВИДЕО. Бисиклета на снегу. Гол-шедевр в финале Канадской Премьер-лиги

Видео голов и обзор матча