Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 23:17 |
Рух в паузе чемпионата обойдется без спаррингов

Львовяне сосредоточатся на тренировочном процессе

ФК Рух

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Руха» возобновят тренировочный процесс 12 ноября. Во время паузы в УПЛ, связанной с матчами сборных, команда Ивана Федика не планирует проводить контрольные игры и ограничится внутриклубным двусторонним матчем 15 ноября.

В расположении львовян отсутствует только защитник Виталий Холод, вызванный в молодежную сборную Украины. Лазарет «Руха» – пуст.

Это дает основания ожидать, что команда качественно подготовится к важному поединку 13-го тура против «Кудровки», которая также находится в нижней части турнирной таблицы.

Сейчас в активе «Руха» семь очков, и команда занимает 15 место в УПЛ. Матч с «Кудровкой» состоится 23 ноября.

Ранее «Рух» на официальном сайте сообщил, что обратился в УАФ и комитет арбитров по поводу эпизода в недавнем матче УПЛ.

