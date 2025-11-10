Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос определился с планами перед игрой с Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 23:10 |
В Ковалевке рассчитывают на Бурду и Третьякова

ФК Колос

Как стало известно Sport.ua, подготовку к календарному матчу 13-го тура УПЛ против «Динамо» футболисты «Колоса» начнут 12 ноября. На 15 ноября запланирован контрольный поединок с «Зарей».

По имеющейся информации, в расположении ковалевцев будут отсутствовать Иван Пахолюк и Артем Гусол, вызванные в молодежную сборную Украины, а также Ника Гагнидзе и Илир Красничи, которые во время международной паузы в УПЛ планируют выступить за национальные команды Грузии и Косово соответственно.

Тренерский штаб «Колоса» рассчитывает, что в ближайшие дни в строй вернутся Никита Бурда и Максим Третьяков, которых в ноябре беспокоили травмы.

Сейчас команда Руслана Костышина занимает шестое место в УПЛ, набрав 19 очков, а с «Динамо» сыграет 22 ноября.

Ранее тренер «Колоса» Олег Шелаев поделился эмоциями после победы команды над «Кудровкой».

Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос - Динамо Динамо Киев Никита Бурда Максим Третьяков Иван Пахолюк Артем Гусол Ника Гагнидзе Илир Красничи
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
