Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
Олег Шелаев пообщался с журналистами после матча УПЛ
Тренер ковалевского Колосса Олег Шелаев поделился эмоциями после победы своей команды над Кудровкой (3:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
«Очень было сложно, потому что Руслан Владимирович был на трибунах и его энергии немного не хватало. Но наш тренерский штаб, думаю, справился с задачей. Я ощущал его взор на спине, так что нормально все было. Связь была.
Проблемы на старте? Так всегда бывает, когда у команд достаточно агрессии, сил, чтобы создавать моменты, напрягать соперника. Поле было очень вязкое, небыстрое. Всегда второй тайм дает ответ на вопросы у кого больше мастерства и у кого больше сил. Это главные компоненты, приносящие результаты.
Мы знали, что у нас есть преимущество в игроках по мастерству, поэтому это преимущество будет реализовываться. Поэтому то количество ударов, которое мы наносили за последние две игры, давало нам надежду, что эти удары превратятся в голы», – сказал Шелаев.
