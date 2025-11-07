Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»
Украина. Премьер лига
Тренер Колоса: «Нам было сложно без него. Не хватало энергии»

Олег Шелаев пообщался с журналистами после матча УПЛ

ФК Колос. Олег Шелаев

Тренер ковалевского Колосса Олег Шелаев поделился эмоциями после победы своей команды над Кудровкой (3:1) в матче 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Очень было сложно, потому что Руслан Владимирович был на трибунах и его энергии немного не хватало. Но наш тренерский штаб, думаю, справился с задачей. Я ощущал его взор на спине, так что нормально все было. Связь была.

Проблемы на старте? Так всегда бывает, когда у команд достаточно агрессии, сил, чтобы создавать моменты, напрягать соперника. Поле было очень вязкое, небыстрое. Всегда второй тайм дает ответ на вопросы у кого больше мастерства и у кого больше сил. Это главные компоненты, приносящие результаты.

Мы знали, что у нас есть преимущество в игроках по мастерству, поэтому это преимущество будет реализовываться. Поэтому то количество ударов, которое мы наносили за последние две игры, давало нам надежду, что эти удары превратятся в голы», – сказал Шелаев.

По теме:
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ: «Мы понимали, что это очень важный матч»
Денис УСТИМЕНКО: «Приятно было победить сегодня»
Коуч Кудровки: «Мне казалось, что мы переигрывали соперника»
Олег Шелаев Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига Кудровка Кудровка - Колос чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: УПЛ-ТВ
