БОНДАРЬ: «Победа придает крылья, но надо оставаться на земле»

Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь поделился мыслями перед матчами квалификации ЧМ-2026 против Франции и Исландии:

– Настроение хорошее. Мистер сказал, чтобы мы не расслаблялись и продолжали в том же духе, как в последних трех матчах. Победа придает крылья, но уже нужно готовиться к следующим играм, оставаться на земле и реально оценивать свои силы.

– Шахтер отрывается от ЛНЗ, а не от Динамо. ЛНЗ сейчас самый сложный соперник для украинских грандов?

– Я смотрел их матчи и могу сказать, что ЛНЗ сыграл очень хорошо, как с нами, так и против Динамо. Сложная дорога играет свою роль. После еврокубков играть всегда тяжело, особенно с такой командой. Они хорошо подготовлены физически и очень неприятны для соперника.

– Когда раньше ехали в сборную, настроение было немного другим, потому что тогда игра не удалась. Сегодня же настроение хорошее. Впереди два матча – Франция и Исландия.

– Все понимают, какая большая ответственность лежит на нас. Каждый игрок сборной понимает значение этих матчей для команды и страны. Главный тренер, штаб и футболисты сделают все возможное, чтобы осуществить мечту болельщиков и пробиться на чемпионат мира.

– Играть с Францией на выезде будет сложно – это топ-команда с топ-игроками. Как играть? Ефим Конопля сказал, что дисциплина поможет бороться с французами.

– Я считаю, что в таких матчах нужно, чтобы все сложилось на 200% – удача, дисциплина, характер и максимум от команды в день игры. Тогда можно рассчитывать на положительный результат. Франция – это топ-команда, но у нас тоже есть игроки высокого уровня, которые играют в европейских клубах. Очень интересно играть против таких команд.

– По поводу порядка матчей – сначала Франция, потом Исландия – это лучше для результата?

– Нужно просто смотреть на себя и делать все для максимального результата. Задачи перед нами одинаковые: выходить и бороться за положительный результат в каждой игре.

– Ключевым в Варшаве будет 12-й игрок – болельщики. Какие слова для них?

– Хочу, чтобы они были вместе с командой, особенно на стадионе. Поддержка очень важна, и мы сделаем все, чтобы порадовать каждого болельщика и каждого гражданина Украины.