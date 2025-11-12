Килиан Мбаппе выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Француз не хочет играть с Винисиусом
В «Реале» назревает конфликт между главными звездами команды.
По данным испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой и поведением Винисиуса Жуниора и уже попросил руководство клуба рассмотреть его продажу. Француз считает, что чрезмерный эгоизм партнера мешает командной игре, а на поле между ними нет взаимопонимания.
Мбаппе предлагает заменить Винисиуса на центрфорварда, который смог бы более эффективно завершать атаки.
Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» имеет вариант подписания Эрлинга Холанда.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок четвертого тура в квартете D состоится 13 ноября в 21:45 по киевскому времени
WBO и IBF проведут совместную конференцию