Килиан Мбаппе выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

В «Реале» назревает конфликт между главными звездами команды.

По данным испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой и поведением Винисиуса Жуниора и уже попросил руководство клуба рассмотреть его продажу. Француз считает, что чрезмерный эгоизм партнера мешает командной игре, а на поле между ними нет взаимопонимания.

Мбаппе предлагает заменить Винисиуса на центрфорварда, который смог бы более эффективно завершать атаки.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» имеет вариант подписания Эрлинга Холанда.