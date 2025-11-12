Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Килиан Мбаппе выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Француз не хочет играть с Винисиусом

Килиан Мбаппе выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

В «Реале» назревает конфликт между главными звездами команды.

По данным испанских СМИ, Килиан Мбаппе недоволен игрой и поведением Винисиуса Жуниора и уже попросил руководство клуба рассмотреть его продажу. Француз считает, что чрезмерный эгоизм партнера мешает командной игре, а на поле между ними нет взаимопонимания.

Мбаппе предлагает заменить Винисиуса на центрфорварда, который смог бы более эффективно завершать атаки.

Ранее появилась информация, что мадридский «Реал» имеет вариант подписания Эрлинга Холанда.

Реал и Париж разошлись миром в Лиге чемпионов, Челси отгрузил 6 мячей
ФОТО. «Не сегодня, Бобби». Лунин и Эндрик поиграли в футбол – на тренировке
Украинец впервые в сезоне оформил гол в Испании и принес команде победу
Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
Дмитрий Олийченко Источник: El Nacional
