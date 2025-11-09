Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Испания
09 ноября 2025, 08:47 | Обновлено 09 ноября 2025, 09:47
Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда

Нападающий не хочет играть вместе с Винисиусом Жуниором

Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Эрлинг Холанд

Мадридский «Реал» рассматривает вариант подписания Эрлинга Холанда.

По данным испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес не оставляет идеи видеть норвежца в белом, и на этот раз готов пойти на серьезные изменения в составе.

Чтобы осуществить трансфер нападающего «Манчестер Сити», мадридцы могут расстаться с Винисиусом Жуниором. Сообщается, что Холанд не против перейти в «Реал», но не хочет играть рядом с бразильцем. Продажа Винисиуса за потенциальные 200 миллионов евро со стороны клубов из Саудовской Аравии откроет финансовую возможность для громкого перехода.

В Мадриде надеются создать звездный дуэт – Мбаппе и Голанд. В этом сезоне на счету Холанда 17 голов в 13 матчах.

Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
Умник
Эрлинг такой: "Убирайте Виниссиуса, я перехожу в Реал, не нужны мне ваши деньги".
Главное сказал он это на чисто норвежском.
