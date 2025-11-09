Эрлинг Холанд готов перейти в Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Нападающий не хочет играть вместе с Винисиусом Жуниором
Мадридский «Реал» рассматривает вариант подписания Эрлинга Холанда.
По данным испанских СМИ, президент клуба Флорентино Перес не оставляет идеи видеть норвежца в белом, и на этот раз готов пойти на серьезные изменения в составе.
Чтобы осуществить трансфер нападающего «Манчестер Сити», мадридцы могут расстаться с Винисиусом Жуниором. Сообщается, что Холанд не против перейти в «Реал», но не хочет играть рядом с бразильцем. Продажа Винисиуса за потенциальные 200 миллионов евро со стороны клубов из Саудовской Аравии откроет финансовую возможность для громкого перехода.
В Мадриде надеются создать звездный дуэт – Мбаппе и Голанд. В этом сезоне на счету Холанда 17 голов в 13 матчах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отрыв от преследователей может увеличится еще сильнее
Новый главный тренер Дженоа сказал несколько слов об украинце
Главное сказал он это на чисто норвежском.