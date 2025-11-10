«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции

Известный французский журналист Даниэль Риоло поделился мнениями об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12-го тура Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

«Забарный? Это мне кажется явной проблемой. Я вижу, что здесь есть проблема. Он совсем не подходит. Я пытаюсь его спасти, но это очень, очень, очень сложно. Забарному было бы лучше, если бы он играл с Маркиньосом», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 14 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

