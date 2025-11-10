«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Даниэль Риоло разочарован игрой украинского защитника ПСЖ
Известный французский журналист Даниэль Риоло поделился мнениями об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12-го тура Лиги 1 с «Лионом» (3:2).
«Забарный? Это мне кажется явной проблемой. Я вижу, что здесь есть проблема. Он совсем не подходит. Я пытаюсь его спасти, но это очень, очень, очень сложно. Забарному было бы лучше, если бы он играл с Маркиньосом», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.
В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 14 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.
Ранее во Франции раскрыли планы руководства «ПСЖ» на Забарного.
