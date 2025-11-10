Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Франция
10 ноября 2025, 21:56 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:57
1741
3

«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции

Даниэль Риоло разочарован игрой украинского защитника ПСЖ

10 ноября 2025, 21:56 | Обновлено 10 ноября 2025, 21:57
1741
3 Comments
«Я это вижу». Забарному вынесли нелестный приговор во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный французский журналист Даниэль Риоло поделился мнениями об игре украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного после матча 12-го тура Лиги 1 с «Лионом» (3:2).

«Забарный? Это мне кажется явной проблемой. Я вижу, что здесь есть проблема. Он совсем не подходит. Я пытаюсь его спасти, но это очень, очень, очень сложно. Забарному было бы лучше, если бы он играл с Маркиньосом», – сказал Риоло в эфире программы After Foot.

В текущем сезоне Забарный сыграл в составе «ПСЖ» 14 матчей и отличился одним забитым голом. Контракт Ильи с парижским клубом рассчитан до лета 2030 года.

Ранее во Франции раскрыли планы руководства «ПСЖ» на Забарного.

По теме:
Известный французский журналист: «Забарный – это настоящая катастрофа»
Во Франции вынесли вердикт Забарному после матча с Лионом
Бывший аргентинский нападающий стал амбассадором букмекерского бренда
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Лион Илья Забарный Лион - ПСЖ
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10 ноября 2025, 20:25 6
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

Георгий Судаков готов помочь главной команде страны

Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Футбол | 10 ноября 2025, 22:04 0
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика

Мичел вспомнил выступления украинского нападающего за каталонский клуб

Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10.11.2025, 04:42
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Бокс | 10.11.2025, 08:55
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
valerafan1
Забарний явно не випадає в захисній лінії. А в матчі з Ліоном він декілька разів спасав команду від голів. Тому слухати журналіста немає сенсу.
Ответить
0
Viktor Shuper
дурниці повні. те, що у захисті ПСЖ бардак повний твориться то це взагалі не вина Забарного. наприклад, у ЛЧ в останньому матчі Забарного не було і Баварія так само робила все що хотіла. так що нефіг тут собак на Іллю вішати. в чемпі ПСЖ взагалі грає хз в що, тупо на розслабоні повному грають
Ответить
-1
Arera
Заболотный должен покинуть команду где играет болотный... Он украинец или кто??
Ответить
-2
Популярные новости
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
Бельгийский волшебник и тысяча Гвардиолы. Ман Сити разгромил Ливерпуль
09.11.2025, 20:32 3
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
САБО: «Это два слабых футболиста. Они не должны играть в старте Динамо»
10.11.2025, 05:42 6
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем