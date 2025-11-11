Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 18:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 18:47
615
1

Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой

Клуб оценивает игроков в первой части сезона

11 ноября 2025, 18:38 | Обновлено 11 ноября 2025, 18:47
615
1 Comments
Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой
ФК Полесье

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что руководство Полесья предлагает некоторым игрокам новые контракты, но снижает зарплату тем, кто по мнению клуба действует хуже ожидаемого.

«Полесье – претендент на высокие места, но у них есть определенные моменты. Насколько мне известно, с некоторыми игроками хотят продлить контракты, но предлагают условия не лучше, а хуже, чем есть сейчас».

«В клубе считают, что некоторые не играют так, как должны на свою зарплату. Но, думаю, Руслан Ротань справится», – сказал Цыганык.

Полесье по итогам 12 туров идет на третьей позиции с 23 очками.

По теме:
Эпицентр проведет контрольный матч с грандом УПЛ
Карпаты не будут проводить спарринг в международную паузу
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил имя нового коуча молодежной команды
Игорь Цыганык Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10 ноября 2025, 20:25 7
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном

Георгий Судаков готов помочь главной команде страны

Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 18:46 33
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо
Известно, кто может стать первым зимним новичком Динамо

Де Калонджи пройдет просмотр в киевском клубе до конца декабря

К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
Футбол | 11.11.2025, 16:50
К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
К игроку Динамо есть интерес из АПЛ: за ним внимательно следят
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Футбол | 11.11.2025, 12:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Украины потеряла звезду в преддверии игры с Францией
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Бокс | 11.11.2025, 06:50
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Майк ТАЙСОН: «Вот почему он сейчас лучший боксер. А Усик так может?»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
После смены власти толи ещё будет с Полесьем... Как и с Кривбассом, Металлом 1925... 
Ответить
0
Популярные новости
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
Тренер Жироны выступил с публичным заявлением по поводу Артема Довбика
11.11.2025, 08:33 1
Футбол
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
Усик согласился на неожиданный бой. Боксер совершил громкий апсет
10.11.2025, 08:55 3
Бокс
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
Боксерский мир объединится для борьбы против Турки Аль-Шейха
11.11.2025, 08:59 3
Бокс
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
Легенда Шахтера призвал футболиста Динамо уйти из профессионального футбола
10.11.2025, 09:17 17
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
Леннокс Льюис уговаривает звездного боксера не сражаться против Усика
10.11.2025, 06:42
Бокс
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
10.11.2025, 03:42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем