Полесье предлагает игрокам новые контракты. Но с меньшей зарплатой

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал, что руководство Полесья предлагает некоторым игрокам новые контракты, но снижает зарплату тем, кто по мнению клуба действует хуже ожидаемого.

«Полесье – претендент на высокие места, но у них есть определенные моменты. Насколько мне известно, с некоторыми игроками хотят продлить контракты, но предлагают условия не лучше, а хуже, чем есть сейчас».

«В клубе считают, что некоторые не играют так, как должны на свою зарплату. Но, думаю, Руслан Ротань справится», – сказал Цыганык.

Полесье по итогам 12 туров идет на третьей позиции с 23 очками.