ВАН ДЕЙК: «Ливерпулю надо найти стабильность. Больно проигрывать 0:3»

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче АПЛ на «Этихаде»:

«Решение VAR отменить мой гол? В футболе, очевидно, есть ключевые решения. Это происходит, и официальные лица принимают решения, с которыми мы должны справляться на поле – обе команды. Думаю, нет смысла обсуждать это с моей точки зрения. Реальность такова, что мы проиграли здесь 0:3, и это большой удар, безусловно.

Я думаю, очевидно, что первый тайм был сложным. Они были намного комфортнее с мячом, создавая дополнительное преимущество в защите, когда Бернарду Силва много опускался. Нашим нападающим было трудно давить на них, но я все же не думаю, что была большая опасность. Разумеется, Доку провел фантастическую игру, поэтому Конору Бредли иногда было трудно в борьбе один на один. Я все еще считаю, что у нас не было больших проблем.

Мы, разумеется, могли сыграть лучше, особенно при контроле мяча. Очевидно, что после решений и пенальти инициатива сместилась на их сторону, и нам пришлось глубоко работать. Во втором тайме мы получили немного больше контроля мяча, но наш прессинг был недостаточно эффективным. То, как мы его выполняли как команда, могло быть лучше. Как я говорил перед матчем, нужно найти стабильность и продолжать работать. Проигрывать всегда больно, и так должно быть для каждого из нас, но 0:3 особенно. Теперь мы возвращаемся в свои страны, остаемся в форме и готовимся к большому отрезку после этого.

Была ли эта потеря похожа на недавние неудачи? Сложно сказать, потому что, на мой взгляд, были и хорошие моменты в игре, но ты также играешь против «Ман Сити» дома. Они могут усложнить игру для любого соперника, поэтому, как я уже сказал, фокус должен быть на анализе этого после возвращения, оставаться в форме и снова бороться, чтобы найти стабильность и продолжать работать. Иначе это не меняется.

Нужно продолжать. Звучит скучно – но так оно и есть. Мы ни в коем случае не сдаемся. Сейчас ноябрь, и нужно быть готовыми к долгому сезону и большой борьбе впереди. Я с нетерпением этого жду, но мы хотим иметь такие же выступления, как в последних двух матчах. Гарантий нет, поэтому нужно продолжать».