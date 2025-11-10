Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВАН ДЕЙК: «Ливерпулю надо найти стабильность. Больно проигрывать 0:3»
Англия
10 ноября 2025, 17:03 | Обновлено 10 ноября 2025, 17:08
Защитник красных прокомментировал поражение от «Ман Сити»

ФК Ливерпуль. Вирджил ван Дейк

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче АПЛ на «Этихаде»:

«Решение VAR отменить мой гол? В футболе, очевидно, есть ключевые решения. Это происходит, и официальные лица принимают решения, с которыми мы должны справляться на поле – обе команды. Думаю, нет смысла обсуждать это с моей точки зрения. Реальность такова, что мы проиграли здесь 0:3, и это большой удар, безусловно.

Я думаю, очевидно, что первый тайм был сложным. Они были намного комфортнее с мячом, создавая дополнительное преимущество в защите, когда Бернарду Силва много опускался. Нашим нападающим было трудно давить на них, но я все же не думаю, что была большая опасность. Разумеется, Доку провел фантастическую игру, поэтому Конору Бредли иногда было трудно в борьбе один на один. Я все еще считаю, что у нас не было больших проблем.

Мы, разумеется, могли сыграть лучше, особенно при контроле мяча. Очевидно, что после решений и пенальти инициатива сместилась на их сторону, и нам пришлось глубоко работать. Во втором тайме мы получили немного больше контроля мяча, но наш прессинг был недостаточно эффективным. То, как мы его выполняли как команда, могло быть лучше. Как я говорил перед матчем, нужно найти стабильность и продолжать работать. Проигрывать всегда больно, и так должно быть для каждого из нас, но 0:3 особенно. Теперь мы возвращаемся в свои страны, остаемся в форме и готовимся к большому отрезку после этого.

Была ли эта потеря похожа на недавние неудачи? Сложно сказать, потому что, на мой взгляд, были и хорошие моменты в игре, но ты также играешь против «Ман Сити» дома. Они могут усложнить игру для любого соперника, поэтому, как я уже сказал, фокус должен быть на анализе этого после возвращения, оставаться в форме и снова бороться, чтобы найти стабильность и продолжать работать. Иначе это не меняется.

Нужно продолжать. Звучит скучно – но так оно и есть. Мы ни в коем случае не сдаемся. Сейчас ноябрь, и нужно быть готовыми к долгому сезону и большой борьбе впереди. Я с нетерпением этого жду, но мы хотим иметь такие же выступления, как в последних двух матчах. Гарантий нет, поэтому нужно продолжать».

Ливерпуль судейство пресс-конференция чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Вирджил ван Дейк Манчестер Сити - Ливерпуль
Николай Степанов Источник: ФК Ливерпуль
