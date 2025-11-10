«Лучшая игра с момента прихода». Реакция фанов Бенфики на гол Судакова
Георгий Судаков отличился в матче чемпионата Португалии
В поединке 11-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» на своем поле принимала клуб Каза Пия. Счет в матче открыл Георгий Судаков.
Украинский легионер на 17-й минуте вывел «Бенфику» вперед. Этот гол стал для украинца третьим в футболке «Бенфики». Закончился матч со счетом 2:2.
Георгия Судакова признали лучшим игроком матча. А болельщики «Бенфики» в комментариях в соцсетях оценили гол украинца и его роль в команде.
LudSonzaKG: Судаков проснулся! Погнали!
𝐀́𝐠𝐮𝐢𝐚 𝐝𝐨𝐬 𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐬: Все было потрясающе.
Galencia: Просто подумай о гармонии между Павлидисом и Судаковым... Это чистый, позитивный футбол, халяльбол.
Anıl Güngör: Божья справедливость!!!
Joe Kovacs: Кто бы мог подумать, что размещение игроков на позициях, где они показывают лучшие результаты, заставляет их играть лучше всего? Ставить Судакова самого на фланге – это преступление.
cruz 99: Есть болельщики, которые не умеют смотреть футбол. Он забил один гол и уже лучший, но его игра на поле — ноль. В остальном он отличный игрок.
Pernalta: Хороший гол. Но футбол, в который играет Бенфика и все остальные команды португальской лиги, становится очень скучным. И большая часть вины лежит на судьях, которые слишком защищаются и все назначают. Фоллы и еще раз фолы...
O Casanova: На данный момент Судаков показал монументальную игру, лучшую с момента своего прихода.
Peterslimer: Судаков в последних двух играх показал очень высокий уровень.
SLB 1904: Судаков, безусловно, лучший игрок Бенфики в техническом плане; игра должна больше вращаться вокруг него.
