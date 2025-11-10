Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков получил награду лучшего игрока матча 11-го тура чемпионата Португалии против «Каза Пия».

На 17-й минуте Георгий открыл счет точным ударом и помог команде установить контроль над игрой.

Хотя «Бенфика» позже забила второй мяч, в концовке встречи «орлы» упустили преимущество и сыграли вничью (2:2).

После финального свистка представители лиги вручили Судакову индивидуальную награду, однако эмоции украинца говорили сами за себя: результат оставил свой привкус.

ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики