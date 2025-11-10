Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики
Португалия
10 ноября 2025, 02:41
ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики

Украинец качественно выступил в ничейном поединке против «Каза Пия»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков получил награду лучшего игрока матча 11-го тура чемпионата Португалии против «Каза Пия».

На 17-й минуте Георгий открыл счет точным ударом и помог команде установить контроль над игрой.

Хотя «Бенфика» позже забила второй мяч, в концовке встречи «орлы» упустили преимущество и сыграли вничью (2:2).

После финального свистка представители лиги вручили Судакову индивидуальную награду, однако эмоции украинца говорили сами за себя: результат оставил свой привкус.

Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
ФОТО. Как жена Судакова отреагировала на гол мужа за Бенфику
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Каза Пия лучший игрок фото
Андрей Витренко Источник: ФК Бенфика
Комментарии
