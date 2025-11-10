ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики
Украинец качественно выступил в ничейном поединке против «Каза Пия»
Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков получил награду лучшего игрока матча 11-го тура чемпионата Португалии против «Каза Пия».
На 17-й минуте Георгий открыл счет точным ударом и помог команде установить контроль над игрой.
Хотя «Бенфика» позже забила второй мяч, в концовке встречи «орлы» упустили преимущество и сыграли вничью (2:2).
После финального свистка представители лиги вручили Судакову индивидуальную награду, однако эмоции украинца говорили сами за себя: результат оставил свой привкус.
ФОТО. Без эмоций: Судаков стал лучшим игроком матча Бенфики
Sudakov foi o MOTM do #SLBCPAC. 🔟 pic.twitter.com/Gv9d6EfGZ9— SL Benfica (@SLBenfica) November 9, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алонсо не видит украинца преемником Куртуа
Тренер «Барселоны» похвалил команду за поединок против «Сельты»