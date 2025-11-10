Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 ноября 2025, 01:10 | Обновлено 10 ноября 2025, 01:13
ФОТО. Как жена Судакова отреагировала на гол мужа за Бенфику

Елизавета Судакова гордится своим мужем

Елизавета Судакова, жена полузащитника «Бенфики» и сборной Украины Георгия Судакова, поделилась трогательной сторис в Instagram после матча чемпионата Португалии против «Каза Пия» (2:2).

Она сделала репост публикации официального аккаунта «Бенфики», где изображен момент празднования гола Судаковым, и добавила короткую подпись: «Our pride ❤️» («Наша гордость»).

Для украинского хавбека этот матч стал очередным подтверждением его важной роли в команде – он забил один из двух мячей «Бенфики», это уже третий гол в Примейра-лиге.

Сам гол Георгий посвятил своей жене, отправив ей воздушные поцелуи.

