Форварды Зари и Полесья возглавили гонку бомбардиров Премьер-лиги
В активе Филипа Будковского и Николая Гайдучика по шесть забитых мячей
С 7 по 9 ноября был сыгран 12-тур Украинской Премьер-лиги, по итогам которого донецкий «Шахтер» продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв до семи баллов от второго места.
После матчей 12-го тура первое место в рейтинге бомбардиров разделили сразу два футболиста – Филип Будковский и Николай Гайдучик, в активе которых по шесть забитых мячей.
Форвард луганской «Зари» огорчил харьковский «Металлист 1925» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Гол Гайдучика позволил житомирскому «Полесью» разгромить на выезде «Александрию».
Борьба за первое место среди бомбардиров продолжится после международного перерыва. Стоит отметить, что сразу семь футболистов забили по пять мячей и уже в следующем туре могут навязать борьбу Будковскому и Гайдучику.
Рейтинг бомбардиров Премьер-лиги (после 12 туров)
