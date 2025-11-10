Форварды Зари и Полесья возглавили гонку бомбардиров Премьер-лиги

С 7 по 9 ноября был сыгран 12-тур Украинской Премьер-лиги, по итогам которого донецкий «Шахтер» продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв до семи баллов от второго места.

После матчей 12-го тура первое место в рейтинге бомбардиров разделили сразу два футболиста – Филип Будковский и Николай Гайдучик, в активе которых по шесть забитых мячей.

Форвард луганской «Зари» огорчил харьковский «Металлист 1925» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Гол Гайдучика позволил житомирскому «Полесью» разгромить на выезде «Александрию».

Борьба за первое место среди бомбардиров продолжится после международного перерыва. Стоит отметить, что сразу семь футболистов забили по пять мячей и уже в следующем туре могут навязать борьбу Будковскому и Гайдучику.

Рейтинг бомбардиров Премьер-лиги (после 12 туров)