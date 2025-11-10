Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Форварды Зари и Полесья возглавили гонку бомбардиров Премьер-лиги
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 11:37 |
398
0

Форварды Зари и Полесья возглавили гонку бомбардиров Премьер-лиги

В активе Филипа Будковского и Николая Гайдучика по шесть забитых мячей

ФК Полесье Житомир. Николай Гайдучик

С 7 по 9 ноября был сыгран 12-тур Украинской Премьер-лиги, по итогам которого донецкий «Шахтер» продолжает лидировать в турнирной таблице, увеличив отрыв до семи баллов от второго места.

После матчей 12-го тура первое место в рейтинге бомбардиров разделили сразу два футболиста – Филип Будковский и Николай Гайдучик, в активе которых по шесть забитых мячей.

Форвард луганской «Зари» огорчил харьковский «Металлист 1925» и помог своей команде одержать победу со счетом 3:1. Гол Гайдучика позволил житомирскому «Полесью» разгромить на выезде «Александрию».

Борьба за первое место среди бомбардиров продолжится после международного перерыва. Стоит отметить, что сразу семь футболистов забили по пять мячей и уже в следующем туре могут навязать борьбу Будковскому и Гайдучику.

Рейтинг бомбардиров Премьер-лиги (после 12 туров)

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Заря Луганск Филипп Будковский Полесье Житомир Николай Гайдучик лучший бомбардир
Николай Тытюк Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
