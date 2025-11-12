Источник: Динамо готово платить за благоприятное судейство, известная сумма

Спортивный журналист Игорь Бурбас обнародовал сведения, касающиеся возможного системного влияния на судейство в украинском футболе в пользу киевского «Динамо».

По его данным, такая практика существует на протяжении многих лет. По словам Бурбаса, ключевой фигурой в этой схеме является бывший арбитр Николай Кривоносов. Якобы именно он решает, каких рефери назначать на матчи «Динамо», а также «корректирует» их поведение перед играми.

Журналист также рассказал о финансовом аспекте. По его информации, киевляне арбитрам за благоприятное расследование обещают премию в размере 10 тысяч долларов.

На сегодняшний день «Динамо» под руководством Александра Шовковского находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч киевляне проведут на выезде против «Колоса» 22 ноября.