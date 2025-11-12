Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Динамо готово платить за благоприятное судейство, известная сумма
Украина. Премьер лига
Источник: Динамо готово платить за благоприятное судейство, известная сумма

В последнее время Шовковский и Суркис критиковали судейство в УПЛ

Источник: Динамо готово платить за благоприятное судейство, известная сумма
ФК Динамо

Спортивный журналист Игорь Бурбас обнародовал сведения, касающиеся возможного системного влияния на судейство в украинском футболе в пользу киевского «Динамо».

По его данным, такая практика существует на протяжении многих лет. По словам Бурбаса, ключевой фигурой в этой схеме является бывший арбитр Николай Кривоносов. Якобы именно он решает, каких рефери назначать на матчи «Динамо», а также «корректирует» их поведение перед играми.

Журналист также рассказал о финансовом аспекте. По его информации, киевляне арбитрам за благоприятное расследование обещают премию в размере 10 тысяч долларов.

На сегодняшний день «Динамо» под руководством Александра Шовковского находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины. Следующий матч киевляне проведут на выезде против «Колоса» 22 ноября.

ЗАГУРСКИЙ: «Полесью нужно реально подтвердить свое третье место»
Ультрас Александрии: руководство клуба идет на обострение вместо диалога
Умер бывший игрок Черноморца, который развивал футбол в Одессе
Игорь Бурбас Динамо Киев
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Перець
І тут корупція
Ответить
+1
Lulinnha
А как же шубы ? Зима приближается... 
Ответить
0
