Стало известно, какую премию футболисты ЛНЗ получат за победу над Динамо

Черкасский ЛНЗ одолел действующего чемпиона УПЛ «Динамо» в рамках 12-го тура.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство клуба выплатит игрокам щедрую премию – по 5 тысяч долларов каждому игроку стартового состава. Такая же сумма была выплачена футболистам ЛНЗ за разгромную победу над «Шахтером» (4:1). А за победу над «Полесьем» руководство выплатило по 3 тысячи долларов каждому.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.