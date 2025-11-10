Стало известно, какую премию футболисты ЛНЗ получат за победу над Динамо
Клуб из Черкасс шокировал киевлян в последнем туре
Черкасский ЛНЗ одолел действующего чемпиона УПЛ «Динамо» в рамках 12-го тура.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство клуба выплатит игрокам щедрую премию – по 5 тысяч долларов каждому игроку стартового состава. Такая же сумма была выплачена футболистам ЛНЗ за разгромную победу над «Шахтером» (4:1). А за победу над «Полесьем» руководство выплатило по 3 тысячи долларов каждому.
9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.
