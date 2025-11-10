Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, какую премию футболисты ЛНЗ получат за победу над Динамо
Украина. Премьер лига
10 ноября 2025, 20:06 |
2097
2

Стало известно, какую премию футболисты ЛНЗ получат за победу над Динамо

Клуб из Черкасс шокировал киевлян в последнем туре

10 ноября 2025, 20:06 |
2097
2 Comments
Стало известно, какую премию футболисты ЛНЗ получат за победу над Динамо
УПЛ

Черкасский ЛНЗ одолел действующего чемпиона УПЛ «Динамо» в рамках 12-го тура.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, руководство клуба выплатит игрокам щедрую премию – по 5 тысяч долларов каждому игроку стартового состава. Такая же сумма была выплачена футболистам ЛНЗ за разгромную победу над «Шахтером» (4:1). А за победу над «Полесьем» руководство выплатило по 3 тысячи долларов каждому.

9 ноября прошел 12-й тур Украинской Премьер-лиги между клубами «Динамо» Киев и ЛНЗ Черкассы. Матч прошел в Киеве на «стадионе имени Валерия Лобановского» и завершился сенсационной победой гостей – 1:0.

По теме:
Металлист 1925 хочет купить футболиста, который феерит за сборную Украины
Сумма поразит. В Полесье назвали годовой бюджет клуба
Лидера Кривбасса вызвали в сборную. Это один из лучших игроков УПЛ
Динамо Киев Александр Шовковский чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига премиальные финансы
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Футбол | 10 ноября 2025, 09:47 47
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ
Шовковский назвал причины неожиданного поражения Динамо от ЛНЗ

Наставник киевского клуба признался, что его подопечным не хватило свежести и эмоций

Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 06:23 26
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо

ЛНЗ и Полесье делят второе место, а киевская команда – лишь четвертая

ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Футбол | 10.11.2025, 20:25
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
ВИДЕО. В сборную Украины приехал лидер, который не играл с Азербайджаном
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Футбол | 10.11.2025, 06:22
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Украинский футболист не хочет играть за Динамо и готов перейти в Полесье
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Бокс | 10.11.2025, 17:33
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Майк ТАЙСОН: «Буду драться пока дышу. Попробуйте отправить меня в нокаут»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
та файно, може це їх ще більше вмотивує
Ответить
0
Iigor6583
Інтересно виплата буде по відомості, чи в конветах без сплати податків? "товаришу" майору потрібно взяти це на замітку.
Ответить
0
Популярные новости
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
10.11.2025, 13:47 43
Футбол
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
10.11.2025, 08:16 15
Футбол
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
Ломаченко ведет переговоры о большом бое. Поединок, который соберет стадион
09.11.2025, 07:33 11
Бокс
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем