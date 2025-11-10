Александра Олейникова – Майяр Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 125 в Тукумане
В ночь на 10 ноября украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) проведет финальный матч на грунтовом турнире WTA 125 в Тукумане, Аргентина.
В решающем поединке украинка поборется против третьей сеяной Майяр Шериф (Египет, WTA 103). Время начала встречи – 00:40 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Александры.
Победительница матча выиграет трофей соревнований.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе
«Фиолетовые» одолели чемпионов Украины, до этого обыграв «горняков»