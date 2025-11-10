Лаутаро Мартинес забил 10+ голов в Серии А в семи разных календарных годах
В истории Интера подобным достижениям отмечались только трое футболистов
Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 10-й гол в 2025 году в Серии А.
Произошло это в матче 11-го тура, в котором нерадзуре дома победили Лацио со счетом 2:0.
Этот календарный год стал уже седьмым в карьере аргентинца, где он забил 10+ голов в чемпионате Италии.
Подобным достижениям, кроме Мартинеса, могут похвастаться лишь три игрока в истории Интера: Алессандро Альтобелли (7 разных лет), Бенито Лоренци (8) и Джузеппе Меацца (8).
7 - #Lautaro Martínez (10 goals in 2025) is the fourth player in Inter's history to have scored at least 10 goals in seven different #SerieA calendar years, after Alessandro Altobelli (seven), Benito Lorenzi, and Giuseppe Meazza (both eight). Flag. pic.twitter.com/xtuK388Fai— OptaPaolo (@OptaPaolo) November 9, 2025
