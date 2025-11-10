Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лаутаро Мартинес забил 10+ голов в Серии А в семи разных календарных годах
Лаутаро Мартинес забил 10+ голов в Серии А в семи разных календарных годах

В истории Интера подобным достижениям отмечались только трое футболистов

Лаутаро Мартинес забил 10+ голов в Серии А в семи разных календарных годах
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий Интера Лаутаро Мартинес забил 10-й гол в 2025 году в Серии А.

Произошло это в матче 11-го тура, в котором нерадзуре дома победили Лацио со счетом 2:0.

Этот календарный год стал уже седьмым в карьере аргентинца, где он забил 10+ голов в чемпионате Италии.

Подобным достижениям, кроме Мартинеса, могут похвастаться лишь три игрока в истории Интера: Алессандро Альтобелли (7 разных лет), Бенито Лоренци (8) и Джузеппе Меацца (8).

Комментарии 0
