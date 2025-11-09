Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Интер переиграл Лацио, догнал Рому и возглавил турнирную таблицу Серии A
Чемпионат Италии
Интер Милан
09.11.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лацио
Италия
09 ноября 2025, 23:42
Интер переиграл Лацио, догнал Рому и возглавил турнирную таблицу Серии A

Нерадзурри одолели соперников со счетом 2:0 в матче 11-го тура чемпионата Италии

Getty Images/Global Images Ukraine

Миланский Интер одержал победу в матче 11-го тура Серии А 2025/26 против римского Лацио.

Встреча, которая прошла на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Голами за Интер отличились Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни. Ассисты у Алессандро Бастони и Федерико Димарко.

На 66-й третий мяч забил Петр Зелиньски, но взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки.

Благодаря этой победе Интер набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. Столько же и у Ромы, но благодаря победе в очном противостоянии (7-й тур) выше находятся нерадзурри.

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 2:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3, Бонни, 62

Анж-Йоан Бонни
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
