Интер переиграл Лацио, догнал Рому и возглавил турнирную таблицу Серии A

Миланский Интер одержал победу в матче 11-го тура Серии А 2025/26 против римского Лацио.

Встреча, которая прошла на стадионе Джузеппе Меацца (Сан-Сиро), завершилась со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Голами за Интер отличились Лаутаро Мартинес и Анж-Йоан Бонни. Ассисты у Алессандро Бастони и Федерико Димарко.

На 66-й третий мяч забил Петр Зелиньски, но взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки.

Благодаря этой победе Интер набрал 24 очка и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии. Столько же и у Ромы, но благодаря победе в очном противостоянии (7-й тур) выше находятся нерадзурри.

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 2:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3, Бонни, 62