9 ноября прошел матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро в Милане. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 2:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3, Бонни, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Бонни, 62 мин.