Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2025/26
9 ноября прошел матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.
Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро в Милане. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.
Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября
Интер – Лацио – 2:0
Гол: Лаутаро Мартинес, 3, Бонни, 62
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.
ГОЛ! 2:0 Бонни, 62 мин.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
