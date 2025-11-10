Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
09.11.2025 21:45 – FT 2 : 0
Лацио
Интер – Лацио – 2:0. Как забил Лаутаро Мартинес. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября прошел матч 11-го тура Серии А 2025/26 между командами Интер Милан и Лацио.

Коллективы сыграли на стадионе Сан-Сиро в Милане. Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу нерадзурри.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Серия А 2025/26. 11-й тур, 9 ноября

Интер – Лацио – 2:0

Гол: Лаутаро Мартинес, 3, Бонни, 62

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Лаутаро Мартинес, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Бонни, 62 мин.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Анж-Йоан Бонни (Интер Милан), асcист Федерико Димарко.
3’
ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан), асcист Алессандро Бастони.
По теме:
Бенфика – Каза Пия – 2:2. Судаков забил, Трубин отбил пенальти. Видео голов
Ноттингем Форест – Лидс – 3:1. Павлины в лесу. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Орлы и чайки. Кристал Пэлас и Брайтон пролетели мимо победы в АПЛ
Интер Милан Лацио Интер - Лацио Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Лаутаро Мартинес Анж-Йоан Бонни
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
