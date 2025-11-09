Холанд обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг

Эрлинг Холанд, забив гол за Манчестер Сити в ворота Ливерпуля в 11 туре АПЛ, опередил Гарри Кейна и Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов сезона 2025/26.

Теперь в активе норвежского форварда горожан 14 голов в Премьер-Лиге, что делает его лучшим снайпером топ-5 лиг в сезоне.

Гарри Кейн из Баварии в этом туре также отличился голом и, имея 13 забитых мячей, догнал Килиана Мбаппе из Реала, который не смог увеличить свой голевой список.

Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26