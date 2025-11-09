Холанд обошел Кейна и Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 лиг
Сколько забитых мячей у этих трех нападающих после очередных туров чемпионатов?
Эрлинг Холанд, забив гол за Манчестер Сити в ворота Ливерпуля в 11 туре АПЛ, опередил Гарри Кейна и Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров топ-5 европейских чемпионатов сезона 2025/26.
Теперь в активе норвежского форварда горожан 14 голов в Премьер-Лиге, что делает его лучшим снайпером топ-5 лиг в сезоне.
Гарри Кейн из Баварии в этом туре также отличился голом и, имея 13 забитых мячей, догнал Килиана Мбаппе из Реала, который не смог увеличить свой голевой список.
Лучшие бомбардиры топ-5 европейских чемпионатов в сезоне 2025/26
- 14 – Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- 13 – Гарри Кейн (Бавария)
- 13 – Килиан Мбаппе (Реал)
⏱️35' | Man City 1-0 Liverpool— playmakerstats (@playmaker_EN) November 9, 2025
📊Most goals in Europe's 'Top 5' leagues this season:
14⚽️: 🥇HAALAND🥇
13⚽️: Kane, Mbappe
9⚽️: Panichelli
8⚽️: I. Thiago, Greenwood#MCILIV #ManCity #PremierLeague pic.twitter.com/DaAMJIseMp
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лионель Месси впечатлил своим классом, отвечая на каверзный вопрос
Полтавчанам повезло: в их ворота залетело всего 7 мячей