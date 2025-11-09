Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУЯЛЬСКИЙ: «До конца не восстановились. У Ярмоленко болит икроножная мышца»
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 23:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:11
150
0

БУЯЛЬСКИЙ: «До конца не восстановились. У Ярмоленко болит икроножная мышца»

Капитан Динамо дал комментарий после матча 12-го тура УПЛ против ЛНЗ

09 ноября 2025, 23:27 | Обновлено 10 ноября 2025, 00:11
150
0
БУЯЛЬСКИЙ: «До конца не восстановились. У Ярмоленко болит икроножная мышца»
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

– Сегодня очень тяжелый результат для «Динамо» – второе поражение в сезоне. Как вообще прокомментируете сегодняшнюю игру?

– Тяжело комментировать, когда команда проигрывает. Наверное, не до конца восстановились, потому что только вчера было одно полноценное тренировочное занятие. Поэтому, думаю, что в какой-то степени результат сегодняшнего матча был закономерным.

– Как вы думаете, в чем проблема «Динамо» в позиционных атаках сегодня? Не удавалось вообще создавать моменты…

– Потому что ЛНЗ готовился к нашей игре довольно долго. Я уверен, что они разбирали каждого игрока и хорошо сыграли в обороне. Это было видно – мы не могли создать моменты и забить гол. Если мы не забиваем, то тяжело выиграть.

– Можно ли сказать, что в конце первого тайма «Динамо» немного потеряло концентрацию и пропустило не совсем обязательный гол?

– Не могу сказать, что потеряли концентрацию. Когда играешь против таких команд, как ЛНЗ, которые хорошо обороняются, ты в любом случае должен рисковать, придумать что-то нестандартное, чтобы забить гол. Мы хотели сделать это через центр поля – не получилось. Не успели нарушить правила – и пропустили гол.

Это нормально, когда команда так обороняется, что она будет выбегать в контратаку. Так бывает в футболе, потому что они отбирают мяч, и у них два нападающих стоят более-менее свежие. На них сразу шла передача, и они выбегали.

– Как прокомментируете эпизод с неназначенным пенальти?

– Я не видел, я как раз подавал, поэтому не знаю. Я, в принципе, уже не удивлен, что не ставят пенальти.

– Вы разговаривали с Ярмоленко? Что у него случилось?

– Икроножная мышца разболелась.

– В прошлом туре завершилась беспроигрышная серия «Динамо» в 42 матча. После окончания этой серии вы чувствуете, что снизилось давление относительно того, что нужно продолжать ее?

– Да не было никакого давления из-за того, что мы не проигрывали. Просто хорошо играли в обороне, создавали свои моменты и забивали голы. Сейчас, когда у нас много переездов, нет такого тренировочного цикла и где-то, возможно, не хватает свежести или сил, то тяжело понять, чего именно не хватает. Когда команда выигрывает, кажется, все хорошо. А когда команда проигрывает, то уже ищешь повсюду, в чем проблема.

– Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается не лучшим образом для «Динамо». Еще не смотрите на ситуацию с очками или уже начинаете обращать внимание?

– Я вообще не смотрю в турнирную таблицу. Это только первый круг. Поверьте, после зимних сборов все может перевернуться с ног на голову. Вы это уже видели не раз.

– Заполненные трибуны в соответствии с новой квотой добавляют сил?

– Хорошо, что болельщики приходят. Нам нравится играть с болельщиками, когда есть поддержка. Когда мы играли в Турции в Лиге конференций, там был полный стадион.

– На следующей неделе будет пауза на матчи сборных. Как клуб будет готовиться к следующим играм? Будет ли какой-то спарринг?

– Будет несколько выходных, а также тренерский штаб построит тренировочный процесс и, наверное, запланируют спарринг.

– Матч с «Зриньски» завершился уверенной победой, удалось забить шесть мячей. Можете рассказать немного об этом поединке?

– Как вы видели, в первые минуты «Зриньски» создал моменты, которые могли привести к пропущенному нами голу. И слава Богу, что они не забили. Мы реализовали свой момент, и это сразу добавляет уверенности и легкости команде. Так и в чемпионате Украины – когда мы играем и нам кто-то забивает, то против нас играют еще лучше, на позитивных эмоциях. А мы, наоборот, если не забиваем, то где-то начинаем нервничать, как сегодня было в конце первого тайма. Хотели создать момент и забить гол, но не получилось.

– У «Динамо» была довольно тяжелая серия матчей – «Самсунспор», «Кривбасс», два матча с «Шахтером», «Зриньски» и ЛНЗ. Такое впечатление, что команде уже не хватило эмоций на этот матч.

– Я же говорю, что когда команда побеждает, то все, кажется, хорошо, все у команды супер. А когда команда проигрывает, то все ищут, в чем проблема – и игроки, и тренеры, и журналисты. Поэтому мне трудно сказать, в чем первоочередная проблема.

По теме:
ТУРАН: «Это была своеобразная пощечина. И Шахтер вернулся в игру сильнее»
Экс-судья ФИФА раскритиковал работу арбитра в матче Динамо – ЛНЗ
ПИХАЛЕНОК: «Когда Динамо теряло мяч, приходилось бежать 60–70 метров»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Динамо - ЛНЗ Виталий Буяльский Андрей Ярмоленко
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
Футбол | 09 ноября 2025, 23:21 1
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики
ФОТО. Лицо и эмоции Судаков после первого гола за месяц в футболке Бенфики

Георий отличился в матче чемпионата Португалии против команды Каза Пия

КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
Футбол | 09 ноября 2025, 09:14 0
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»
КВАРЦЯНЫЙ: «Он любил пиво и девушек, но когда хотел, то играл, как Пеле»

Известный тренер – о Шумахере

Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Футбол | 09.11.2025, 17:30
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Новая третья сила? ЛНЗ переиграл Динамо на выезде
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Футбол | 09.11.2025, 20:01
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Огромная разница в классе. Шахтёр не оставил шансов Полтаве
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Футбол | 09.11.2025, 07:10
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
Леннокс ЛЬЮИС: «В лучшей форме он победит Усика и Кличко»
08.11.2025, 00:17
Бокс
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
Рыбакина наказала Соболенко и стала чемпионкой Итогового турнира WTA 2025
08.11.2025, 20:02 20
Теннис
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
08.11.2025, 21:21 14
Теннис
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
Источник: Буткевич решил распустить футбольную команду из Житомира
08.11.2025, 07:02 7
Футбол
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
МОУРИНЬО: «Мы не просили Судакова это делать, поэтому я принял решение»
08.11.2025, 06:22 1
Футбол
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
САБО: «А что вообще делал на поле этот игрок Динамо? Ну просто никакой»
08.11.2025, 07:40 27
Футбол
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
Интер Майами согласился отпустить Месси в известный клуб
09.11.2025, 07:20 8
Футбол
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
В Португалии сыгран яркий матч с 7 голами. Развязка наступила на 86-й мин
08.11.2025, 02:29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем