БУЯЛЬСКИЙ: «До конца не восстановились. У Ярмоленко болит икроножная мышца»

Капитан «Динамо» Виталий Буяльский поделился впечатлениями от матча 12-го тура УПЛ против ЛНЗ (0:1).

– Сегодня очень тяжелый результат для «Динамо» – второе поражение в сезоне. Как вообще прокомментируете сегодняшнюю игру?

– Тяжело комментировать, когда команда проигрывает. Наверное, не до конца восстановились, потому что только вчера было одно полноценное тренировочное занятие. Поэтому, думаю, что в какой-то степени результат сегодняшнего матча был закономерным.

– Как вы думаете, в чем проблема «Динамо» в позиционных атаках сегодня? Не удавалось вообще создавать моменты…

– Потому что ЛНЗ готовился к нашей игре довольно долго. Я уверен, что они разбирали каждого игрока и хорошо сыграли в обороне. Это было видно – мы не могли создать моменты и забить гол. Если мы не забиваем, то тяжело выиграть.

– Можно ли сказать, что в конце первого тайма «Динамо» немного потеряло концентрацию и пропустило не совсем обязательный гол?

– Не могу сказать, что потеряли концентрацию. Когда играешь против таких команд, как ЛНЗ, которые хорошо обороняются, ты в любом случае должен рисковать, придумать что-то нестандартное, чтобы забить гол. Мы хотели сделать это через центр поля – не получилось. Не успели нарушить правила – и пропустили гол.

Это нормально, когда команда так обороняется, что она будет выбегать в контратаку. Так бывает в футболе, потому что они отбирают мяч, и у них два нападающих стоят более-менее свежие. На них сразу шла передача, и они выбегали.

– Как прокомментируете эпизод с неназначенным пенальти?

– Я не видел, я как раз подавал, поэтому не знаю. Я, в принципе, уже не удивлен, что не ставят пенальти.

– Вы разговаривали с Ярмоленко? Что у него случилось?

– Икроножная мышца разболелась.

– В прошлом туре завершилась беспроигрышная серия «Динамо» в 42 матча. После окончания этой серии вы чувствуете, что снизилось давление относительно того, что нужно продолжать ее?

– Да не было никакого давления из-за того, что мы не проигрывали. Просто хорошо играли в обороне, создавали свои моменты и забивали голы. Сейчас, когда у нас много переездов, нет такого тренировочного цикла и где-то, возможно, не хватает свежести или сил, то тяжело понять, чего именно не хватает. Когда команда выигрывает, кажется, все хорошо. А когда команда проигрывает, то уже ищешь повсюду, в чем проблема.

– Сейчас ситуация в турнирной таблице складывается не лучшим образом для «Динамо». Еще не смотрите на ситуацию с очками или уже начинаете обращать внимание?

– Я вообще не смотрю в турнирную таблицу. Это только первый круг. Поверьте, после зимних сборов все может перевернуться с ног на голову. Вы это уже видели не раз.

– Заполненные трибуны в соответствии с новой квотой добавляют сил?

– Хорошо, что болельщики приходят. Нам нравится играть с болельщиками, когда есть поддержка. Когда мы играли в Турции в Лиге конференций, там был полный стадион.

– На следующей неделе будет пауза на матчи сборных. Как клуб будет готовиться к следующим играм? Будет ли какой-то спарринг?

– Будет несколько выходных, а также тренерский штаб построит тренировочный процесс и, наверное, запланируют спарринг.

– Матч с «Зриньски» завершился уверенной победой, удалось забить шесть мячей. Можете рассказать немного об этом поединке?

– Как вы видели, в первые минуты «Зриньски» создал моменты, которые могли привести к пропущенному нами голу. И слава Богу, что они не забили. Мы реализовали свой момент, и это сразу добавляет уверенности и легкости команде. Так и в чемпионате Украины – когда мы играем и нам кто-то забивает, то против нас играют еще лучше, на позитивных эмоциях. А мы, наоборот, если не забиваем, то где-то начинаем нервничать, как сегодня было в конце первого тайма. Хотели создать момент и забить гол, но не получилось.

– У «Динамо» была довольно тяжелая серия матчей – «Самсунспор», «Кривбасс», два матча с «Шахтером», «Зриньски» и ЛНЗ. Такое впечатление, что команде уже не хватило эмоций на этот матч.

– Я же говорю, что когда команда побеждает, то все, кажется, хорошо, все у команды супер. А когда команда проигрывает, то все ищут, в чем проблема – и игроки, и тренеры, и журналисты. Поэтому мне трудно сказать, в чем первоочередная проблема.