Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
9 ноября Олимпиакос одолел команду Кифисиа 3:1, Роман появился на поле на 75-й минуте
Украинский форвард Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в матче 10-го тура чемпионата Греции против команды Кифисиа.
Роман начал встречу в резерве и вышел на поле на 75-й минуте. Поединок, который прошел на стадионе Димотико Гипедо Неаполис в Афинах, завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Яремчук доиграл противостояние до финального свистка, голевыми действиями отметиться не сумел.
Для Романа это был первый матч в ноябре. В последний раз он выходил за Оли 29 октября в Кубке Греции против Волоса, где положил дубль.
Яремчук вызвал в сборную Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (13.11) и Исландии (16.11).
Чемпионат Греции 2025/26. 10-й тур, 9 ноября
Кифисиа – Олимпиакос – 1:3
Голы: Пантелидис, 47 – Диого Матеус, 37, Эль-Кааби, 57 (пен.), 71 (пен.)
Удаление: Маидана, 61
3 Goals ➡️ 3 Points#OlympiacosFC pic.twitter.com/GpQyqhgTAG— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 9, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
9 ноября проходит матч 12-го тура Ла Лиги
Артем Махонин – о своей истории в столичном клубе