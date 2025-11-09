Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Чемпионат Греции
Кифисия
09.11.2025 15:00 – FT 1 : 3
Олимпиакос Пирей
Греция
09 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:17
319
0

Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции

9 ноября Олимпиакос одолел команду Кифисиа 3:1, Роман появился на поле на 75-й минуте

09 ноября 2025, 22:14 | Обновлено 09 ноября 2025, 22:17
319
0
Яремчук перед матчами за сборную Украины сыграл в чемпионате Греции
Instagram

Украинский форвард Роман Яремчук сыграл за Олимпиакос в матче 10-го тура чемпионата Греции против команды Кифисиа.

Роман начал встречу в резерве и вышел на поле на 75-й минуте. Поединок, который прошел на стадионе Димотико Гипедо Неаполис в Афинах, завершился со счетом 3:1 в пользу красно-белых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Яремчук доиграл противостояние до финального свистка, голевыми действиями отметиться не сумел.

Для Романа это был первый матч в ноябре. В последний раз он выходил за Оли 29 октября в Кубке Греции против Волоса, где положил дубль.

Яремчук вызвал в сборную Украины на решающие матчи квалификации ЧМ-2026 против Франции (13.11) и Исландии (16.11).

Чемпионат Греции 2025/26. 10-й тур, 9 ноября

Кифисиа – Олимпиакос – 1:3

Голы: Пантелидис, 47 – Диого Матеус, 37, Эль-Кааби, 57 (пен.), 71 (пен.)

Удаление: Маидана, 61

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
61’
Luciano Maidana (Кифисия) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Аюб Эль-Кааби (Олимпиакос Пирей).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Pavlos Pantelidis (Кифисия), асcист David Simon.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Насименту (Олимпиакос Пирей), асcист Родиней.
Роман Яремчук чемпионат Греции по футболу Олимпиакос Пирей Аюб Эль-Кааби пенальти
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
