Англия09 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:12
ВИДЕО. Обводящий удар издалека. Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити
На 63-й минуте перевес горожан над Ливерпулем составляет три мяча
09 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:12
9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.
На 63-й минуте перевес горожан над Ливерпулем составляет три мяча
Обводящим ударом издалека Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0)
ГОЛ! 3:0. Жереми Доку, 63 мин
