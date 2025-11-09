Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Обводящий удар издалека. Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити
Англия
09 ноября 2025, 20:07 | Обновлено 09 ноября 2025, 20:12
455
0

На 63-й минуте перевес горожан над Ливерпулем составляет три мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

9 ноября в 18:30 проходит поединок 11-го тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Сити играет с Ливерпулем на домашней арене Этихад в Манчестере.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 63-й минуте перевес горожан над Ливерпулем составляет три мяча

Обводящим ударом издалека Жереми Доку забил чудо-гол для Ман Сити (3:0)

ГОЛ! 3:0. Жереми Доку, 63 мин

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
