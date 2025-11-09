Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Премьер-лига
Шахтер Донецк
09.11.2025 18:00 - : -
Полтава
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 15:21 |
Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ 2025/26

Коллаж Sport.ua

9 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.

Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Горняки занимают первое место в таблице чемпионата Украины с 24 очками. Полтава с 6 пунктами располагается на последней, 16-й позиции.

Это первое очное противостояние команд в Истории.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

