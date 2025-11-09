Шахтер Донецк

Шахтер – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 12-го тура УПЛ 2025/26
9 ноября состоится матч 12-го тура УПЛ 2025/26 между командами Шахтер и Полтава.
Поединок пройдет на стадионе Арена Львов. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Горняки занимают первое место в таблице чемпионата Украины с 24 очками. Полтава с 6 пунктами располагается на последней, 16-й позиции.
Это первое очное противостояние команд в Истории.
Шахтер – Полтава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.
|
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Отрыв «горняков» от «бело-синих» не столь значителен, как могло бы показаться
Большой игровой день состоялся в Лиге