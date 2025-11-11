ОФИЦИАЛЬНО. Последствия матча против ЛНЗ. Клуб УПЛ потерял тренера

Львовские Карпаты минимально переиграли черкасский ЛНЗ (1:0) в матче 11 тура Украинской Премьер-лиги.

Еще в конце первого тайма был удален тренер львовских Карпат Богдан Шуст, который позволил себе агрессивно высказаться в сторону одного из арбитров матча.

«Рассмотрев материалы по выемке тренера вратарей ФК «Карпаты» (Львов) Богдана Шуста во время матча 11-го тура VBET Украинской Премьер-лиги сезона-2025/2026 ФК ЛНЗ (Черкассы) – ФК «Карпаты» (Львов) «Карпаты» (Львов) Богдана Шуста от участия в соревнованиях на 2 (два) матча, из которых на 1 (один) матч условно с испытательным сроком 1 (один) год (за использование обидных, обидных слов в адрес арбитра матча)», – говорится в сообщении.

Богдан Шуст уже пропустил матч против криворожского Кривбасса (1:0) в 12 туре Украинской Премьер-лиги. Следующую игру «львы» проведут против харьковского Металлиста 1925.