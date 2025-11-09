Тренер Трабзонспора рассказал, как влияет на команду травма Батагова
Фатих Текке рассказал, чем украинец особенно важен для команды
Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал, как повлияли на команду отсутствие основных центральных защитников – Арсения Батагова и Стефана Савича в матче с «Антальяспором» (1:1).
«Говоря о подготовке и о том, как мы сыграли, отсутствие Батагова и Савича, конечно, сыграло огромную роль. Арсений особенно хорош с мячом под давлением, но иногда случаются и неожиданности, к сожалению. Он получил травму в пятницу, поэтому мы ничего не могли сделать», – сказал Текке.
Ничья с «Антальяспором» стала второй подряд для «Трабзонспора», который после 12 сыгранных матчей находится на третьем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.
