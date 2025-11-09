Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Трабзонспора рассказал, как влияет на команду травма Батагова
Турция
09 ноября 2025, 13:59 | Обновлено 09 ноября 2025, 14:23
Фатих Текке рассказал, чем украинец особенно важен для команды

Главный тренер «Трабзонспора» Фатих Текке рассказал, как повлияли на команду отсутствие основных центральных защитников – Арсения Батагова и Стефана Савича в матче с «Антальяспором» (1:1).

«Говоря о подготовке и о том, как мы сыграли, отсутствие Батагова и Савича, конечно, сыграло огромную роль. Арсений особенно хорош с мячом под давлением, но иногда случаются и неожиданности, к сожалению. Он получил травму в пятницу, поэтому мы ничего не могли сделать», – сказал Текке.

Ничья с «Антальяспором» стала второй подряд для «Трабзонспора», который после 12 сыгранных матчей находится на третьем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Арсений Батагов Фатих Текке Трабзонспор чемпионат Турции по футболу травма Стефан Савич Антальяспор
Иван Чирко Источник: ФК Трабзонспор
