«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат

Экс-игрок «Руха» Святослав Козловский высказал мнение об отставке Мирона Маркевича с поста главного тренера «Карпат» в июле прошлого года.

«Мирон Маркевич очень много «крутит носом». То ему не так, это ему не так... Постоянно он уходит из команды. Мне это непонятно. Он вышел в УПЛ и почему-то ушел. Что-то ему всегда все не так. Он нормально не может объяснить, что именно не так. «Я решил уйти». Я не понимаю... Не знаю, хорошо ли, что он ушел, или плохо. Он не хотел работать, поэтому если человек не хочет работать, то что сказать? Он сам принял решение не работать.

Ему всегда что-то не подходит. Он в Рухе работал с нами, и ему также все всегда было что-то не так. Ходил, «носом крутил»... У нас нет возможностей Днепра или Металлиста, которые платили зарплаты по 500 тысяч долларов. Извините, работайте с тем, что есть. А он не хочет с тем, что есть, работать. Он привык к таким большим цифрам и не хочет опускать эту планку, поэтому я могу его понять. Он прямо сказал: «Я взялся, хотел помочь, вывел, а дальше без меня. Он привык, что там Тайсон, Кристальдо, Бланко, Соса. Он привык к такому и на это намекает, мол, что мне с этими футболистами, что есть», – сказал Козловский.