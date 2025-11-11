Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
Украина. Премьер лига
11 ноября 2025, 00:25 |
290
0

«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат

Козловский высказался о Мироне Маркевиче

11 ноября 2025, 00:25 |
290
0
«Привык, чтобы ему платили». Названа причина ухода Маркевича из Карпат
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Экс-игрок «Руха» Святослав Козловский высказал мнение об отставке Мирона Маркевича с поста главного тренера «Карпат» в июле прошлого года.

«Мирон Маркевич очень много «крутит носом». То ему не так, это ему не так... Постоянно он уходит из команды. Мне это непонятно. Он вышел в УПЛ и почему-то ушел. Что-то ему всегда все не так. Он нормально не может объяснить, что именно не так. «Я решил уйти». Я не понимаю... Не знаю, хорошо ли, что он ушел, или плохо. Он не хотел работать, поэтому если человек не хочет работать, то что сказать? Он сам принял решение не работать.

Ему всегда что-то не подходит. Он в Рухе работал с нами, и ему также все всегда было что-то не так. Ходил, «носом крутил»... У нас нет возможностей Днепра или Металлиста, которые платили зарплаты по 500 тысяч долларов. Извините, работайте с тем, что есть. А он не хочет с тем, что есть, работать. Он привык к таким большим цифрам и не хочет опускать эту планку, поэтому я могу его понять. Он прямо сказал: «Я взялся, хотел помочь, вывел, а дальше без меня. Он привык, что там Тайсон, Кристальдо, Бланко, Соса. Он привык к такому и на это намекает, мол, что мне с этими футболистами, что есть», – сказал Козловский.

По теме:
Журналист спрогнозировал бюджет Шахтера. Гораздо больше, чем у Динамо
Бывший игрок Александрии сыграл шикарную свадьбу с любимой
Рух в паузе чемпионата обойдется без спаррингов
Святослав Козловский Богдан Маркевич Рух Львов Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Спортивка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Футбол | 10 ноября 2025, 08:16 15
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста
Динамо зимой готово продать своего самого дорогого футболиста

Владимир Бражко может покинуть клуб

Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
Футбол | 10 ноября 2025, 21:44 8
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо
Шовковский признался, думает ли он об отставке из Динамо

Тренер – о своих нынешних ощущениях

Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?
Футбол | 10.11.2025, 23:35
Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?
Скандальное признание через много лет. Агахова намекнул на расизм Луческу?
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Бокс | 10.11.2025, 04:42
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Известна реакция Усика после победы Уордли над Паркером
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Футбол | 10.11.2025, 13:47
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Ужасная новость для Реброва. Лидер сборной Украины выбыл на длительный срок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
Непобежденный украинский боксер уверенно одолел соперника из Венесуэлы
09.11.2025, 13:44
Бокс
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
Турки Аль-Шейх готов организовать один из самых денежных боев в боксе
10.11.2025, 00:02
Бокс
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
Хаби Алонсо принял окончательное решение по Лунину
09.11.2025, 07:10 2
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
Как выглядит таблица УПЛ после разгрома от Шахтера и фиаско Динамо
10.11.2025, 06:23 27
Футбол
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
Мяч Судакова, автогол Трубину. Бенфика упустила победу в чемпионате на 90+1
10.11.2025, 00:30 7
Футбол
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
Шовковский объяснил сенсационное поражение Динамо в матче против ЛНЗ
09.11.2025, 18:51 32
Футбол
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
Проблемы для Реброва. Лидер сборной Украины травмировался в топ-чемпионате
09.11.2025, 19:52 14
Футбол
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
ФОТО. Итальянскую модель обвинили в травмах двух спортсменов из-за секса
09.11.2025, 02:12 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем