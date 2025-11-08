Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
Сын Козловского: «Отец заблокировал меня в Instagram. Он так и сказал...»

Святослав Козловский постоянно критикует львовские клубы

Сын Козловского: «Отец заблокировал меня в Instagram. Он так и сказал...»
ФК Рух. Святослав Козловский

Сын основателя Руха Григория Козловского, Святослав рассказал, как отец реагирует на его заявления в Instagram, где сам Святослав постоянно критикует львовские клубы.

– Как отец реагирует на ваши резкие заявления и критику, которая от вас льется в последнее время?

– Да никак не реагирует. Блокирует меня в Instagram. Он же привык, чтобы ему «поддакивали», а я «поддакивать» не буду. Я вижу, как все происходит. Я – профессионал в футболе, мой папа – профессионал в бизнесе, но в футболе он очень многое не понимает. Если бы я там был спортивным директором «Руха», отвечал за «Рух», то, поверьте, были бы совсем другие результаты. Результаты были бы гораздо лучше.

Клуб бы стабильно боролся за еврокубки. Стабильно! Мы бы не были в зоне вылета. «Рух» всегда борется за выживание, только один сезон с Пономаревым с тем золотым U-19 боролись за еврокубки. У меня такой был бы каждый сезон, будь я там главным. Я бы мог быть играющим спортивным директором – мне нет разницы. Просто мне отец не дает доступ к клубу. Он мне так и сказал: «Ты в клуб доступа больше имеешь!», – сказал Святослав.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Рух занимает 15-ю строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 7 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей.

Святослав Козловский Григорий Козловский Рух Львов
Олег Вахоцкий Источник: Спортивка
wwwmrwertywww
якщо такий класний спортивний директор то що заважає зібрати свою команду і заявитись, піднятись у класі, виростити своїх гравців продавати їх  і бути на самоокупності і боротись за єврокубки
Ответить
+1
MaximusOne
Наркотики зло.
Ответить
-1
