Следом за Бленуце и Коноплей. Основатель клуба УПЛ попал в скандал
Григорий Козловский распространил российский контент
Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский оказался в эпицентре интернет-скандала.
Известный журналист Игорь Бурбас опубликовал видео и скриншоты из аккаунта 54-летнего функционера в Instagram, на которых видно, что футбольный деятель распространял у себя в профиле публикации основного вещателя российского футбола в Центральной Азии.
Ранее в подобные скандальные ситуации попадали новичок «Динамо» Владислав Бленуце, который репостил речи российских пропагандистов, и защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который лайкал российский контент.
Комментарии 2
Нє ну якщо хотіти докопатися до людей, то можна сказати що всі хто розмовляє на російській мові, поширює російський "контент", російську культуру, ну а що ?
чото ржу
