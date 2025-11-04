Следом за Бленуце и Коноплей. Основатель клуба УПЛ попал в скандал

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский оказался в эпицентре интернет-скандала.

Известный журналист Игорь Бурбас опубликовал видео и скриншоты из аккаунта 54-летнего функционера в Instagram, на которых видно, что футбольный деятель распространял у себя в профиле публикации основного вещателя российского футбола в Центральной Азии.

Ранее в подобные скандальные ситуации попадали новичок «Динамо» Владислав Бленуце, который репостил речи российских пропагандистов, и защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который лайкал российский контент.