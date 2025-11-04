Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Следом за Бленуце и Коноплей. Основатель клуба УПЛ попал в скандал
Украина. Первая лига
04 ноября 2025, 19:13 |
Григорий Козловский распространил российский контент

ФК Рух. Григорий Козловский

Основатель львовского «Руха» Григорий Козловский оказался в эпицентре интернет-скандала.

Известный журналист Игорь Бурбас опубликовал видео и скриншоты из аккаунта 54-летнего функционера в Instagram, на которых видно, что футбольный деятель распространял у себя в профиле публикации основного вещателя российского футбола в Центральной Азии.

Ранее в подобные скандальные ситуации попадали новичок «Динамо» Владислав Бленуце, который репостил речи российских пропагандистов, и защитник «Шахтера» Ефим Конопля, который лайкал российский контент.

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «Мы в Шахтере желаем говорить не эмоциями, а фактами»
Палкин похвастался перед Суркисом: Шахтер заработал 400 млн на трансферах
Шахтер про судейство: «Гол Динамо – из офсайда, а Ярмоленко душит Бондаря»
Григорий Козловский Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Игорь Бурбас
MaximusOne
Нє ну якщо хотіти докопатися до людей, то можна сказати що всі хто розмовляє на російській мові, поширює російський "контент", російську культуру, ну а що ? 
Ответить
+1
Gargantua
чото ржу
Ответить
0
