Александрия и Полесье не смогли вовремя начать матч УПЛ. Известна причина
Старт матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги
В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе будет принимать житомирское Полесье в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги.
Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но Александр Афанасьев не смог вовремя дать стартовый свисток из-за воздушной тревоги в Кировоградской области. Матч стартовал в 13.20.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.
