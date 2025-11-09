Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия и Полесье не смогли вовремя начать матч УПЛ. Известна причина
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 13:34 |
Александрия и Полесье не смогли вовремя начать матч УПЛ. Известна причина

Старт матча пришлось отложить из-за воздушной тревоги

Александрия и Полесье не смогли вовремя начать матч УПЛ. Известна причина
ФК Александрия.

В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе будет принимать житомирское Полесье в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги.

Матч должен был начаться в 13:00 по киевскому времени, но Александр Афанасьев не смог вовремя дать стартовый свисток из-за воздушной тревоги в Кировоградской области. Матч стартовал в 13.20.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.

Все решил пенальти. В прикарпатском дерби Прикарпатье обыграло Пробой
Придется платить. УАФ наказала ЛНЗ и Карпаты после матча УПЛ
Шовковский и Пономарев назвали стартовые составы на матч Динамо – ЛНЗ
