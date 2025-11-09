Александрия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Команды сыграют матч 121 тура УПЛ
В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе будет принимать житомирское Полесье в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиг.
Матч между командами состоится на стадионе КСК «Ника», который находится в Александрии Кировоградской области. Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Александром Афанасьевым.
Матч Александрия – Полесье запланирован на воскресенье, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.
