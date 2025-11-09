Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Премьер-лига
Александрия
09.11.2025 13:00 - : -
Полесье
Украина. Премьер лига
09 ноября 2025, 07:34 | Обновлено 09 ноября 2025, 07:39
Александрия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Команды сыграют матч 121 тура УПЛ

Александрия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 9 ноября, Александрия на домашнем стадионе будет принимать житомирское Полесье в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиг.

Матч между командами состоится на стадионе КСК «Ника», который находится в Александрии Кировоградской области. Матч обслужит украинская бригада арбитров во главе с Александром Афанасьевым.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч Александрия – Полесье запланирован на воскресенье, 9 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Александрия занимает 14-е место, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 11 сыгранных матчей. Полесье находится на 4 строчке с 20 баллами после 11 матчей.

Александрия – Полесье. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
