Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 ноября 2025, 19:31 | Обновлено 08 ноября 2025, 20:47
ОЛЕЙНИКОВА: «Мечта – играть дома, когда Украина победит и война закончится»

8 ноября Александра поборется за выход в финал турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова высказалась после победы над Соланой Сиеррой в матче 1/4 финала грунтового турнира WTA 125 в Тукумане:

«Неделя складывается отлично, и мне нравится, что с каждым матчем я играю вс лучше и лучше. Сегодняшний поединок я провела действительно хорошо. Думаю, я грамотно ждала возможности, а когда появлялся момент, чтобы изменить ритм или пойти в атаку, я отлично его реализовывала.

Моя стратегия была – менять темп, менять направление, создавать немного хаоса на корте, чтобы быть непредсказуемой. Думаю, сегодня мне это удалось.

Я чувствую себя просто замечательно, потому что рада такому вниманию к теннису. Я понимаю, что люди на трибунах не против меня – они просто болеют за местную теннисистку, и это здорово. Моя мечта – когда Украина победит и война закончится – играть дома, чтобы и у нас приходили болельщики, поддерживали, создавали такую же атмосферу, как здесь. Я очень позитивно настроена, наслаждаюсь атмосферой и понимаю, что естественно поддерживать своих.

Что касается следующего матча – сложно сказать, все зависит от состояния нас обеих. Мы уже встречались в этом году, и это был очень странный матч: я проиграла первый сет и уступала 0:4 во втором, но в итоге выиграла в трех. Это было действительно странно. Сейчас постараюсь сосредоточиться на своей игре и на восстановлении, потому что уже поздно, и мне вс ещ нужно привыкнуть к вечерним матчам. А завтра, думаю, может случиться все, что угодно».

Олейникова встретится с Деспиной Папамихаил в полуфинале соревнований в Тукумане 8 ноября. Поединок начнется ориентировочно в 23:00 по Киеву.

Александра Олейникова Солана Сиерра WTA Тукуман
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
