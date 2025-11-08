Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Олейникова разобрала первую сеяную и вышла в полуфинал WTA 125 в Аргентине
WTA
08 ноября 2025, 06:29
Александра в двух сетах переиграла Солану Сиерру на соревнованиях в Тукумане

Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 132) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 125 в Тукумане, Аргентина.

В полуфинале украинка в двух сетах уверенно разобралась с первой сеяной Соланой Сиеррой (Аргентина, WTA 67) за 1 час и 8 минут.

WTA 125 Тукуман. Грунт, 1/2 финала

Солана Сиерра (Аргентина) [1] – Александра Олейникова (Украина) – 3:6, 2:6

Олейникова впервые провела очное противостояние против Сиерры.

Помимо Соланы, Александра в Тукумане также одолела Алицию Эрреро Линьяну и Джессику Пьери.

Следующей оппоненткой Олейниковой будет представительница Греции Деспина Папамихаил (WTA 200). Ранее Александра играла против Деспины только один раз – 28 марта она одолела соперницу в четвертьфинале 75-тысячника в Вакарии.

Олейникова в четвертый раз в карьере сыграет в полуфинале соревнований категории WTA 125 – предыдущие три полуфинала были также в 2025 году. Александра поборется за выход во второй финал – сентябре она стала чемпионкой на кортах Толентино (Италия).

WTA 125 Тукуман. Пары 1/2 финала

  • Александра Олейникова [7] – Деспина Папамихаил
  • Майяр Шериф [3] – Симона Вальтерт [2]
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
palomka
Ай молодца 
