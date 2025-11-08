Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Испания
08 ноября 2025, 15:40 | Обновлено 08 ноября 2025, 15:43
646
3

Украинский вингер забил первый гол в чемпионате за каталонский клуб в нынешнем сезоне

3 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Испании 8 ноября.

27-летний футболист удачно сыграл на втором этаже после передачи Хиля и отправил мяч в ворота «Алавеса», сделав счет 1:0.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

В нынешнем сезоне Цыганков провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Забитый мяч «Алавесу» стал для украинца первым в кампании 2025/26.

В стартовом составе «Жироны» также вышел еще один игрок сборной Украины – форвард Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.

По теме:
Виктор Цыганков забил 15-й гол за Жирону
ВИДЕО. Цыганков забил cвой первый гол в сезоне Ла Лиги
Жирона – Алавес. Видео голов и обор матча (обновляется)
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Приємно що наші роблять результат 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
sahka1981
Молодець!
Ответить
0
