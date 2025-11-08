ВИДЕО. Цыганков удачно сыграл головой и забил гол в ворота Алавеса
Украинский вингер забил первый гол в чемпионате за каталонский клуб в нынешнем сезоне
Вингер «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков отметился забитым мячом в матче 12-го тура чемпионата Испании 8 ноября.
27-летний футболист удачно сыграл на втором этаже после передачи Хиля и отправил мяч в ворота «Алавеса», сделав счет 1:0.
В нынешнем сезоне Цыганков провел шесть матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Забитый мяч «Алавесу» стал для украинца первым в кампании 2025/26.
В стартовом составе «Жироны» также вышел еще один игрок сборной Украины – форвард Владислав Ванат. Голкипер Владислав Крапивцов остался на скамейке запасных.
