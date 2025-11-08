8 ноября на Эннио Тардини пройдет матч 11-го тура Серии А Италии, в котором Парма встретится с Миланом. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Парма

Команда после очередной смены владельцев откатилась во второй дивизион страны. И достаточно долго не могли вернуться. Только в 2024-м году получилось наконец-то отвоевать позиции. И для начала футболисты сумели набрать только 36 очков, но тогда и такого хватило, чтобы остаться в Серии А, и даже занять там итоговое шестнадцатое место.

Летом на пост главного тренера пригласили неопытного Карлоса Куэсту Гарсию. Пока что это принесло только отдельные успехи: в кубке прошли Пескару и Специю (и то последнюю - по пенальти), а в чемпионате ограничились лишь одной победой, над Торино еще в конце сентября. Но в остальных поединках были максимум ничьи, а в обоих крайних поединках, с Ромой и Болоньей, и вовсе проигрывали, из-за чего уже отрыв от тройки аутсайдеров сузилось до одного очка, семь против шести.

Милан

Клуб свои ошибки наделал в прошлом сезоне. Экс-наставник Шахтера, Паулу Фонсека, напрочь провалился. Сменивший его земляк, Сержиу Консейсау, начинал на ура, с победы над Ювентусом и Интером, что принесло победу в Суперкубке. Но потом были сплошные практически поражения, с восклицательным знаком в виде поражения в кубковом финале от скромной Болоньи.

Все исправить вернулся на Сан-Сиро Аллегри. У него получается неплохо, да и помогает то, что не нужно тратить силы на еврокубки. В итоге 1:2 с Кремонезе в первом туре так и остается единственным поражением. В октябре, правда, были три ничьи в четырех матчах, но в крайнем туре обыграли 1-0 прямого конкурента, Рому.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне, после возвращения Пармы в Серии А, она обменялась победами с кризисным грандом, причем много забивая.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева создадут проблемы для одного из лидеров чемпионата. Поверим, что гости тут сумеют добиться очередной победы (коэффициент - 1,65).